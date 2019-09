Proiectul care evita iesirea Marii Britanii din UE fara acord a fost adoptat si de Camera Lorzilor - care sunt consecintele

Ziare.

Astfel, premierul Boris Johnson ar urma sa fie obligat sa solicite Uniunii Europene o amanare cu trei luni a termenului pentru Brexit in cazul in care Parlamentul nu va aproba acordul cu UE sau nu va aproba iesirea fara un acord.Cel mai probabil, documentul va fi promulgat luni de catre regina Elizabeth.Membrii Camerei Comunelor au aprobat miercuri, cu 327 de voturi, acest proiect de lege. Ulterior, premierul Boris Johnson a propus convocarea alegerilor parlamentare anticipate in octombrie, in contextul impasului generat de hotararea Camerei Comunelor privind evitarea producerii unui Brexit fara acord, dar propunerea a fost respinsa de Parlament.Boris Johnson a adoptat o abordare dura fata de Uniunea Europeana, respingand Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul si afirmand ca Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fara un nou tratat.