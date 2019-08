Proteste in UK, dupa ce Boris Johnson a anuntat ca suspenda activitatea Parlamentului: Opriti lovitura de stat! (Video)

"This is just the beginning..."



La doar cateva ore de la decizia lui Boris Johnson de a suspenda Parlamentul, mii de britanici au iesit in strada in marile orase din tara, inclusiv in fata Palatului Westminster din centrul Londrei.Manifestantii au acuzat o lovitura de stat.Au avut loc proteste si in Manchester, Edinburgh, Cardiff, Birmingham, Liverpool, Bristol, Cambridge, Brighton, Durham, Milton Keynes si Chester, potrivit The Guardian Protestatarii din Londra s-au adunat la Commons Green, chiar in fata parlamentului britanic si au pornit spre Downing Street, resedinta premierului.Manifestantii au catalogat demersul de a suspenda Parlamentul drept o lovitura de stat si au cerut demisia premierului Johnson.La un moment dat, traficul de pe strada Downing a fost oprit, in timp ce protestatarii au scandat "salvati democratia, opriti lovitura de stat" sau "Nimeni nu a votat pentru Boris".Amelia Womack, lider adjunct al Partidului Verde, a fost unul dintre politicienii de opozitie prezenti la manifestatii."Suntem aici pentru a ne opune loviturii de stat a lui Boris Johnson. Intr-un fel ne asteptam la asta de ceva vreme, dar nu credeam ca o sa faca o miscare atat de brutala. Arata indiferenta fata de procedurile noastre parlamentare", a declarat aceasta.Si in Manchester au protestat cateva sute de persoane. Acestea s-au strans, in jurul orei 18:00, in Piata Albert din centrul orasului.Multi s-au "inarmat" cu umbrele, unii in semn de solidaritate cu manifestantii pro-democratie din Hong Kong, altii pentru a se proteja de ploaie.Ei au scandat "opriti lovitura de stat", la fel ca cei care au iesit in Londra.Amintim ca regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aprobat, miercuri, cererea premierului Boris Johnson de suspendare a Parlamentului , ceea ce il ajuta pe acesta in producerea unui Brexit fara acord.A.D.