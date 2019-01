Reactii dupa ce acordul pentru Brexit a fost respins: Marea Britanie sa isi clarifice urgent intentiile. Cetatenii au nevoie de certitudini privind viitorul

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn - Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 15, 2019

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? - Donald Tusk (@eucopresident) January 15, 2019

Brexit vote is bad news. Our first thoughts are with 3.6m EU citizens living in UK and Britons living elsewhere in EU. They need assurances with regards to their future. We will always stand by their side. - Antonio Tajani (@EP_President) January 15, 2019

"Observ cu regret rezultatul votului din aceasta seara. Riscul unei retrageri dezordonate a Marii Britanii din UE a crescut odata cu votul din aceasta seara. Solicit Regatului Unit sa isi clarifice intentiile cat mai rapid posibil. Timpul este aproape de final", a scris Juncker pe Twitter.O reactie extrem de rapida a venit de la presedintele Consiliulu European, Donald Tusk."Daca un acord e imposibil sa fie gasit si nimeni nu il vrea, atunci cine va avea macar curajul in final sa spuna care e singura solutie pozitiva?", a scris Tusk pe Twitter.La randul sau, presedintele Parlamentului European Antonio Tajani a afirmat ca votul impotriva acordului privind Brexitul este o veste proasta. El a precizat ca primele ganduri se indreapta catre cetatenii europeni care locuiesc in Marea Britanie si la britanicii care traiesc in alte state UE."Votul de la Londra pe tema Brexit este o veste proasta. Primele noastre ganduri sunt la cei 3,6 milioane de cetateni europeni aflati in Marea Britanie si la britanicii care traiesc in spatiul comunitar. Au nevoie de certitudini privind viitorul. Noi luptam permanent pentru ei", a scris Tajani pe Twitter. Parlamentul britanic a respins, marti, acordul obtinut de Theresa May pentru Brexit . Este o infrangere usturatoare pentru premierul britanic, cu doar 202 voturi pentru si 432 impotriva. Este cel mai categoric vot impotriva unui guvern din istoria recenta a Marii Britanii.Premierul Theresa May a amanat votul la inceputul lunii decembrie, anticipand un esec, in speranta ca o luna ii va da timp sa negocieze si cu liderii UE, dar si cu cei britanici. Niciuna dintre aceste tentative nu a avut rezultate. La Bruxelles i s-au inchis toate usile in nas, iar in ce priveste Londra, orice speranta a fost spulberata luni seara, cand Camera Lorzilor a aprobat, cu 321 de voturi pentru si 152 contra, o rezolutie simbolica de respingere acordului Brexit.Votul de azi, din Camera Comunelor, este cel decizional, dar situatia nu arata deloc roz pentru May, cu doar 200 de voturi pentru acordul negociat de ea, si peste 400 impotriva. In discursul final, May a incercat sa-i insufleteasca pe parlamentari, repetandu-le ca sunt in fata unui vot istoric, cel mai important din cariera lor. Opozitia nu a fost insa deloc convinsa si i-a cerut in mai multe randuri demisia, obligandu-l pe presedintele sedintei sa faca apel la "zen" si "rabdare" pentru a linisti spiritele.