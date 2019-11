Regatul Unit nu va desemna un comisar european inainte de alegerile din 12 decembrie

Ziare.

O purtatoare de cuvant a viitoarei sefe a executivului european a declarat, joi, pentru AFP, ca Ursula von der Leyen a primit din partea Londrei o scrisoare in acest sens in noaptea de miercuri spre joi.Potrivit unor surse europene, Ursula von der Leyen a obtinut avizul juridic conform caruia lipsa unui comisar britanic nu va impiedica noua sa echipa sa-si preia atributiile.Camera Comunelor a aprobat, la sfarsitul lunii octombrie, cererea premierului Boris Johnson de organizare a unui scrutin parlamentar anticipat pe 12 decembrie, in eforturile pentru depasirea crizei Brexit.