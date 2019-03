Saptamana decisiva pentru Brexit: Ce se va intampla daca May pierde?

Ultime apeluri

Perspective nefavorabile pentru May

Ce se va intampla daca May pierde?

Cat poate dura prelungirea?

Ziare.

com

Va decide in sfarsit in aceasta saptamana Parlamentul britanic cu privire la intelegerea de Brexit? Ce va fi dupa votul de marti? Un final chinuit, dar la termen, sau o prelungire la nesfarsit a acestui chin?Theresa May a amanat pana in ultimul minut lupta ei pentru iesirea Marii Britanii din UE. Pana la data oficiala de Brexit, pe 29 martie, nu mai sunt decat doua saptamani si cateva zile. Cu toate acestea, deznodamantul controversei de la Londra este in continuare incert.Vinerea trecuta, sefa Guvernului a vizitat orasul-port Grimsby din nord-estul tarii, unde mai bine de 60 la suta din cetateni au votat pentru iesirea din UE. Dupa prabusirea industriei piscicole, orasul lupta pentru supravietuire.Gazda intalnirii in care May a adresat un ultim apel britanicilor, Uniunii Europene si Partidului ei Conservator a fost tocmai o firma de energie eoliana din Danemarca. Se pare ca premiera nu este lipsita de simtul ironiei.May a cerut UE sa faca "un ultim efort" pentru a trece Brexit-ul de linia de sosire deja in aceasta saptamana. Asa, de parca ar fi in interesul UE sa-i ajute pe britanici sa iasa. In plus, si-a reiterat afirmatia ca adeptii Brexit din tabara conservatoare pun in pericol iesirea din UE, daca nu voteaza in sfarsit intelegerea pe care ea a negociat-o cu UE.Duminica, ministrul de Externe, Jeremy Hunt, a participat la o emisiune a BBC in care a lansat urmatorul avertisment: daca intelegerea nu va fi votata in sfarsit de o majoritate in Parlament, atunci exista "riscul de a se pierde Brexit-ul".Daca votul va esua din nou, asa cum s-a intamplat ultima data in ianuarie, atunci doua treimi din drumul ce duce spre "anularea procesului de Brexit" vor fi deja parcurse, cu urmari devastatoare pentru viitorul Partidului Conservator.Aceste apeluri de ultima ora nu prea au sanse sa-i faca pe deputati sa se razgandeasca. Se asteapta ca Theresa May sa piarda si votul de marti.De partea ei se afla moderatii sustinatori ai Brexit, cativa pro-europeni favorabili unui compromis si o mana de deputati laburisti din circumscriptii in care s-a votat masiv in favoarea Brexit. Dar nu se stie cati astfel de rebeli laburisti exista si nu este clar ca acestia ar putea salva intelegerea intre UE si Theresa May.Impotriva acestei intelegeri este majoritatea Opozitiei: si Partidul Laburist, si formatiunea scotiana SNP, noii Independenti si liberalii. Decisiv va fi modul in care vor vota deputatii formatiunii DUP din Irlanda de Nord si adeptii conservatori ai unui Brexit radical, grupati in jurul deputatului Jacob Rees-Mogg.Acesta a lansat in ultima vreme semnale divergente. Pe de-o parte, a manifestat vointa de compromis, dar pe de alta califica in continuare intelegerea cu UE drept inacceptabila si insuportabila.Si fostul ministru pentru Brexit, David Davis, un adept al taberei dure din partidul la putere, a vorbit duminica din nou despre o "intelegere infricosatoare".La sfarsitul saptamanii trecute parea ca negocierile de la Bruxelles, de imbunatatire a asa-numitului Backstop pentru Irlanda, pentru evitarea unei frontiere dure intre Republica Irlanda si Irlanda de Nord, au esuat definitiv. Echipa de negociere britanica, avandu-l in frunte pe procurorul general Geoffrey Cox, s-a dovedit in context mai degraba stanjenitoare decat folositoare.Cox a incercat sa rezolve o problema politica cu mijloace juridice, au explicat surse ale UE. In cele din urma, totul se invartea in cerc.Daca Theresa May va pierde, marti, din nou votul legat de intelegerea cu UE, ea a promis Parlamentului un vot privind excluderea unui Brexit fara un acord cu UE. Se pare ca o majoritate in acest sens exista in Parlament.Apoi, deputatii ar putea s-o sileasca pe Theresa May, printr-o rezolutie, sa ceara UE o prelungire a termenului fixat pentru Brexit. Probabil ca May va veni in intampinarea deputatilor si va anunta ea o atare cerere.Durata acestei prelungiri este controversata. May doreste sa fie scurta, de ordin tehnic, pana la finele lunii iunie. Si asta fiindca ea mai vrea sa incerce o data, la summit-ul UE din 21-22 martie, ce se va desfasura la Bruxelles, sa obtina concesii decisive din partea sefilor de stat si de guvern.Alte incercari similare au esuat in trecut, dar May este extrem de tenace.Un ultim vot privind acordul de iesire din UE ar putea fi programat in ultima saptamana a lunii martie, cu trei zile inaintea termenului oficial de Brexit.Se discuta insa si de o prelungire de durata., pentru a se gandi daca si cum vor sa iasa din UE.Intre timp, ideea este sprijinita si de cativa conservatori britanici.O alta cale de iesire din impas ar fi organizarea unui nou referendum. Partidul Laburist se gandeste sa voteze intelegerea May-UE, cu conditia ca aceasta sa fie ulterior supusa unui referendum. Probabil ca aceasta solicitare nu va fi avansata deja in aceasta saptamana. Conducerea partidului asteapta un moment prielnic in ceasul al 12-lea.Ramane de vazut cat va reusi sa supravietuiasca politic sefa Guvernului, in conditiile haosului provocat de Brexit. Se incearca din nou fortarea unei demisii a ei in urmatoarele luni, astfel incat adeptii unui Brexit dur sa-si schimbe atitudinea.Dar aceasta incercare nu prea are sanse de izbanda. In cazul lui May, stirile privind apropiatul ei sfarsit politic sunt puternic exagerate.