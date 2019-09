Schimbare de atitudine la Bruxelles: Juncker e dispus sa renunte la backstop, daca obiectivele sale de Brexit sunt atinse

Ziare.

com

"Nu am o relatie erotica cu 'backstop'-ul. Dar daca rezultatele sunt acolo, nu-mi pasa de instrumente", a declarat el pentru postul privat britanic Sky News. "Daca obiectivele sunt acolo, toate obiectivele, atunci nu avem nevoie de 'backstop'", a adaugat el.In centrul discordiei intre Londra si Bruxelles, clauza de "backstop" prevede ca Marea Britanie in intregime ramane intr-un "teritoriu vamal unic" cu UE, in lipsa unei solutii mai bune la finalul perioadei de tranzitie, pentru a evita reintroducerea frontierei fizice intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda, stat membru UE.Seful executivului european a calificat, de altfel, "mai degraba pozitiva" intalnirea sa de luni, din Luxemburg, cu prim-ministrul britanic Boris Johnson, care cere renuntarea la "backstop"."Putem ajunge la un acord, nu imi place ideea unui 'no deal', pentru ca asta ar avea consecinte catastrofale. Este mai bine, pentru Marea Britanie si pentru Uniunea Europeana, sa aiba un acord", a mai spus Juncker, care urmeaza sa predea sefia executivului european la 1 noiembrie nemtoaicei Ursula von der Leyen.Aceste declaratii intervin in contextul in care presedintia finlandeza a Consiliului UE a cerut Marii Britanii o propunere de acord scrisa privind Brexit-ul pana la sfarsitul lunii pentru a evita o iesire fara acord, ultimatum respins de Londra.