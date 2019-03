Scrisoarea trimisa de o fetita din Londra lui Tusk a devenit virala pe Internet (Foto)

Ziare.

"Draga, domnule Tusk. Locuiesc in Marea Britanie. Stiu ca parasim Uniunea Europeana, dar cred ca ar trebui sa fim prieteni. Va rog, daca ati putea sa imi dati o poza a dumneavoastra cu autograf, pentru Cartea Europei", se arata in scrisoarea semnata de Sophie, in varsta de 6 ani.Pe acelasi document este desenat un unicorn, o floare, o inima si o stea de culoare rosie. "Ti-am desenat un unicorn", precizeaza fetita.Alaturi de fotografia cu aceasta scrisoare, Donald Tusk a publicat textul "Vom fi mereu prieteni, Sophie".