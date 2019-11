SUA prefera un Brexit fara un acord, arata documente oficiale. Tusk: Trump se roaga pentru destramarea UE

Conservatorii il acuza pe Corbyn de teorii conspirationiste

Tusk: Pentru prima data in istorie un presedinte american este in mod deschis impotriva unei Europe unite

Cu doua saptamani inainte de alegerile legislative anticipate, liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a prezentat in fata presei 450 de pagini de documente referitoare la, potrivit lui, sase runde de negocieri din 2017 pana in prezent, la Washington si Londra, intre reprezentanti britanici si americani, cu privire la relatiile lor comerciale dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana."Aceste documente confirma ca SUA cer ca Serviciul National de Sanatate (NHS) sa fie luat in calcul in cadrul negocierilor comerciale", a afirmat el. "Dispunem acum de probe ca odata cu sosirea lui Boris Johnson ca premier, NHS figureaza pe masa negocierilor si ca va fi vandut", a adaugat Corbyn."Aici este vorba de negocieri secrete pentru un acord cu Donald Trump dupa Brexit, un acord care va defini viitorul tarii noastre", a spus el. "Aceste alegeri sunt de acum o lupta pentru supravietuire a serviciului nostru national de sanatate in calitate de serviciu public, gratuit pentru toti", a insistat Corbyn.Ministrul conservator al Comertului International, Liz Truss, a ripostat viguros."Jeremy Corbyn incepe sa dispere si minte flagrant in public cu privire la continutul acestor documente. El a crezut intotdeauna in teoriile conspirationiste, ceea ce explica de ce a esuat in atacarea flagelului antisemitismului in partidul sau", a transmis ea intr-un comunicat."Serviciul nostru public de sanatate nu este pe masa negocierilor", a dat asigurari si premierul Boris Johnson pe Twitter.Liderul conservator sustine ca iesirea din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 31 ianuarie dupa trei amanari, va permite Regatului Unit sa-si reia controlul asupra politicii sale comerciale.Presedintele american Donald Trump a promis, in mai multe randuri, un "acord magnific" dupa Brexit, chiar daca a afirmat recent ca ar fi dificil de facut acest lucru in urma acordului de despartire incheiat de Boris Johnson cu UE.La sfarsitul lunii octombrie, el apreciase drept "ridicole" acuzatiile potrivit carora SUA ar vrea sa profite de un nou acord comercial pentru a prelua controlul asupra sistemului de sanatate britanic.Donald Trump este asteptat saptamana viitoare la Londra pentru o reuniune NATO, marti si miercuri.Depasit de conservatori in sondaje si criticat pentru indecizia sa asupra Brexit-ului, Partidul Laburist duce o campanie cu un program foarte de stanga care prevede nationalizari si cheltuieli masive, in special in sistemul de sanatate NHS de care britanicii sunt foarte atasati.Presedintele american Donald Trump constituie una dintre cele mai mari provocari pentru Uniunea Europeana, pentru a carei destramare "se roaga", a apreciat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat la final de mandat, transmite miercuri Reuters."Pentru prima data in istorie, exista un presedinte american care este in mod deschis impotriva unei Europe unite. El sprijina Brexit-ul si se roaga pentru destramarea Uniunii", a afirmat Tusk intr-un interviu pentru saptamanalul german Die Zeit.In opinia sa, Donald Trump este hotarat sa slabeasca Uniunea Europeana, iar aceasta constituie "poate cea mai dificila provocare" pentru UE.Tusk este aproape de a-si incheia mandatul de presedinte al Consiliului European, locul sau urmand sa fie luat de fostul prim-ministru belgian Charles Michel.Presedintele american a salutat decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana, a etichetat blocul comunitar drept un "inamic" in relatiile comerciale si a pus la indoiala valoarea aliantei transatlantice de aparare NATO.Desi relatiile dintre UE si SUA s-au tensionat dupa instalarea lui Trump la Casa Alba, secretarul de stat Mike Pomeo a incercat sa restabileasca legaturi mai amicale cu ocazia vizitei intreprinse in septembrie la Bruxelles.