SUA vizeaza un acord comercial "masiv" cu Marea Britanie dupa Brexit. Trump l-ar fi invitat deja pe Johnson la Casa Alba

Ziare.

com

Invitatia i-a fost adresata lui Johnson dupa recentul succes electoral al conservatorilor Discutiile oficiale privind data exacta a vizitei urmeaza sa aiba loc, scrie publicatia Sunday Times, citand surse din Downing Street."Au fost propuse cateva date de la mijlocul lui ianuarie, dar nu a fost convenit nimic oficial. Este clar insa ca ambele parti vor ca aceasta sa se intample candva la inceputul lui 2020", mai scrie publicatia londoneza, citand o sursa apropiata Casei Albe. Boris Johnson si Donald Trump au convenit luni, in cursul unei discutii telefonice, sa caute incheierea unui acord "ambitios" de liber schimb intre Marea Britanie si Statele Unite.Dupa victoria in alegeri a conservatorilor lui Johnson, Trump a declarat ca Marea Britanie si SUA sunt libere acum sa incheie un nou acord comercial "masiv" dupa Brexit "Acest acord are potentialul de a fi mult mai mare si mai profitabil decat orice acord care ar putea fi incheiat cu UE ", a scris Trump intr-un mesaj postat recent pe Twitter Amintim ca premierul britanic Boris Johnson a obtinut vineri in Camera Comunelor un prim vot favorabil asupra acordului de Brexit pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana si care prevede iesirea Regatului Unit din blocul comunitar pe 31 ianuarie 2020.