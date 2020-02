Sute de britanici vor continua sa lucreze pentru Comisia Europeana dupa Brexit

Ziare.

Potrivit unui purtator de cuvant al Comisiei Europene, cetatenii britanici care lucreaza deja pentru Comisie trebuie sa puna capat indeplinirii acestor indatoriri doar in cazul unui conflict de interese sau daca o obligatie internationala face necesar acest lucru, noteaza dpa.Numarul cetatenilor britanici din cadrul Comisiei a scazut considerabil dupa anuntarea Brexit-ului, la 27 martie 2017.Potrivit Comisiei, in prezent sunt cu 200 de oficiali cu pasapoarte britanice mai putini, fapt asociat cu pensionari, expirarea contractelor si schimbarea cetateniei. Aproximativ 120 de fosti angajati britanici si-au schimbat cetatenia in ultimii trei ani.Continuarea angajarii de cetateni britanici la Comisia Europeana a fost asigurata printr-o decizie administrativa in 2018, mentioneaza dpa.