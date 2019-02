Theresa May este hotarata sa scoata Marea Britanie din UE in martie

Ziare.

May scrie in publicatia Sunday Telegraph ca va reveni la Bruxelles cu un "mandat proaspat, idei noi si o hotarare reinnoita", relateaza BBC Parlamentarii britanici au votat pentru cautarea unor masuri alternative la asa-numitul "backstop" pentru garantarea faptului ca granita cu Irlanda de Nord va ramane deschisa dupa Brexit. Totusi, vicepremierul irlandez Simon Coveney a declarat ca "nu exista aranjamente alternative credibile"."UE nu va renegocia acordul de retragere si nu va fi niciun acord de retragere fara backstop", a scris Coveney tot in Sunday Times.Potrivit lui Coveney, backstop-ul este necesar pentru a proteja acordul de pace din 1998, care a pus capat la patru decenii de confruntari sangeroase intre nationalistii irlandezi si unionistii nord-irlandezi.Backstop-ul, inteles ca un fel de plasa de siguranta, face parte din acordul privind Brexitul negociat de UE si Marea Britanie, scopul lui fiind mentinerea granitei dintre Irlanda de Nord si Republica Irlandeza deschisa dupa Brexit.Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana pe 29 martie. Cativa parlamentari britanici au sugerat ca tara va avea insa nevoie de mai mult timp pentru a-si negocia retragerea din UE.May sustine insa ca data Brexitului nu va suferi modificari.C.S.