Theresa May prezinta Planul B pentru Brexit: Parlamentul sa se pune de acord si ea vede ce poate negocia cu Bruxellesul

Planul B al Theresei May este de a cere parlamentarilor sa se puna de acord asupra unui acord pe care l-ar vota in majoritate si cu aceste cerinte sa mearga apoi la Bruxelles sa negocieze.May a inceput prin a spune ca semnalul pe care l-a primit saptamana trecuta a fost ca trebuie sa schimbe abordarea fata de Brexit si sustine ca si-a invatat lectia. Ea continua insa aratand cu degetul catre Opozitie, acuzandu-l pe Jeremy Corbyn ca blocheaza negocierile refuzand sa participe la discutii.May insista ca este in continuare impotriva unei prelungiri a Articolului 50 si spune ca nici Bruxellesul nu ar face asta doar ca sa acorde Marii Britanii mai mult timp pentru negocieri.Celor care se tem de un Brexit fara acord, May le transmite ca alternativa e una singura: "Aprobati un acord!".In legatura cu un nou referendum, premierul britanic si-a exprimat in continuare dezacordul, asteptand de la parlamentari sa faca acelasi lucru.In ce priveste situatia de la frontiera nord-irlandeza, May le cere parlamentarilor sa ajunga la un consens pentru a merge apoi cu cerinta la negocierea cu liderii UE.Pentru imigrantii europeni care vor sa ramana in Marea Britanie dupa Brexit, May anunta ca ia in considerare desfiintarea taxei de 65 de lire pentru adulti si 32,5 lire pentru minorii sub 16 ani.De acum, parlamentarii pot veni cu amendamente pana pe 29 ianuarie, cand la Londra va avea loc dezbaterea finala, ce va fi apoi urmata de un vot, potrivit The Guardian Chiar daca May a trecut de o motiune de cenzura dupa infrangerea usturatoare de la votul pe acord, parlamentarii investind-o, practic, cu increderea de a formula Planul B, negocierile interne par chiar si mai blocate decat inainte.Surprinzator sau nu, faptul ca, practic, Theresa May a pus "Planul B" in bratele parlamentarilor nu a fost primit cu entuziasm de acestia. Liderul Opozitiei Jeremy Corbyn a spus ca "May este inca intr-o stare de negare a realitatii" si ca discutiile sunt doar o "sarada" menita sa imparta responsabilitatea esecului."Parca traim o eterna 'Zi a Cartitei'", a spus Corbyn, facand referire la celebrul film in care personajele retraiesc continuu aceeasi zi.A apreciat insa faptul ca taxa pentru europenii care cer rezidenta post-Brexit va fi anulata.La acest moment, politicienii britanici s-au impartit in doua categorii. Pe de-o parte sunt cei care vor sa puna din nou in seama poporului decizia, in speranta ca, in cadrul unui nou referendum, oamenii ar vota acum sa ramana in UE, dupa ce au vazut ce presupune iesirea.De cealalta parte sunt cei care, fie pentru a forta mana Bruxelles-ului, fie dintr-o credinta persoanala, cer un exit fara acord, prezentand aceasta cale drept singura prin care Londra ar scapa cu totul de "asuprirea comunitara" si britanicii "ar recastiga controlul asupra propriilor vieti".Nici macar la nivelul Guvernului nu exista un mesaj unitar. Daca ministrul Comertului, Liam Fox, si cel al Afacerilor, Richard Harrington, au spus ca o iesire fara acord ar fi "un dezastru absolut" si au anuntat ca vor demisiona daca lucrurile o vor lua pe aceasta cale, un purtator de cuvant al guvernului a dat de inteles ca aceasta nu e o parere unanima la nivelul Executivului.Nici Europa nu pare ca mai are incredere in politicienii britanici. Liderii de la Bruxelles, dar si ai fiecarui stat membru in parte, continua apelurile pentru un Brexit controlat, insa in acelasi timp au trecut la pregatiri concrete, cu bugete generoase, pentru a limita impactul unei unde de soc in cazul ruperii abrupte.Si vremea diplomatiei pare ca s-a sfarsit si tonul este din ce in ce dur si categoric. Cea mai recenta replica a venit luni de la Guvernul Merkel. Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a avertizat Marea Britanie sa nu profite de rabdarea Uniunii Europene in privinta procedurii Brexit, cerand urgent clarificari din partea Londrei pentru depasirea impasului.