Theresa May se duce la Bruxelles sa salveze Brexit-ul. Ce spun Opozitia din UK si statele UE

"Negare totala"

Cum raspund liderii europeni

Theresa May prezinta Planul B pentru Brexit: Parlamentul sa se pune de acord si ea vede ce poate negocia cu Bruxellesul

Visul spulberat al unui Brexit civilizat. Europa se pregateste de impact

Premierul i-a anuntat ca, dupa ce obtine solutia Parlamentului, se va duce cu ea la Bruxelles pentru a vedea daca liderii UE sunt de acord cu ea."Ziua cartitei (o trimitere la filmul 'Groundhog Day'): deputatii si mediul de afaceri, uniti pentru a condamna planul B al lui May, care este tot planul A", a ironizat The Independent situatia.Insa tonul general in presa britanica marti viza mai ales ipoteza unui al doilea referendum, sustinut intens de Opozitie si respins categoric de May."Voi continua sa discut cu colegii mei saptamana aceasta, inclusiv cu (partidul nord-irlandez) DUP" despre aceasta problema a "plasei de siguranta", a declarat sefa Guvernului in Camera Comunelor."Si voi prezenta concluziile acestor discutii UE", a adaugat ea.Aceasta "plasa de siguranta", criticata atat in cadrul majoritatii, cat si al Opozitiei, prevede o Uniune Vamala intre regat si UE, iar in cazul Irlandei de Nord o aliniere la anumite reglementari europene in domeniul sanitar si al taxelor. Ea va intra in vigoare doar daca nu se va gasi alta solutie pana la sfarsitul perioadei de tranzitie.In pofida asteptarilor, May s-a multumit, in ceea ce priveste restul problemelor, sa anunte o "schimbare de abordare" - un Guvern "mai deschis, care sa tina cont mai mult de opiniile Parlamentului" - si "cele mai puternice masuri posibile" in ce priveste drepturile muncitorilor si protectia mediului, post-Brexit.Ea a ramas insa de neclintit in ce priveste organizarea unui al doilea referendum sau amanarea Brexit-ului pin prelungirea Articolului 50. Scenariul unui divort fara acord ramane inca pe masa, in ciuda cererilor Opozitiei de a abandona aceasta "cale a pierzaniei".Deputatii din cadrul partidului unionist nord-irlandez DUP, aliati ai lui May, au salutat "Planul B", insa Opozitia s-a aratat scandalizata de faptul ca premierul paseaza, practic, Parlamentului sarcina de a gasi un acord.Liderul laburist Jeremy Corbyn a apreciat ca May nu si-a asumat esecul de martea trecuta, cand acordul sau cu privire la divortul negociat cu Bruxelles-ul a fost respins cu 432 la 202 voturi - cea mai zdrobitoare infrangere suferita de catre un Guvern in istoria Parlamentului britanic."Premierul se afla intr-o negare totala", a declarat liderul Partidului Laburist, care a reclamat, fara succes, ca May sa explice "concesiile" pe care doreste sa le obtina de la liderii UE.Opozitia refuza in continuare sa se aseze la masa negocierilor.Mai multi ministri europeni de Externe, reuniti la Bruxelles, au insistat, la randul lor."De ce (sa se renegocieze)? Vreti ca UE sa piarda mai mult decat Regatul Unit?", a apreciat slovacul Miroslav Lajcak.Doar ministrul polonez de Externe Jacek Czaputowicz a parut sa se desolidarizeze de pozitia membrilor UE27, sugerand sa se puna un termen de tranzitie de 5 ani in cazul frontierei nord-irlandeze."Ar fi, evident, mai putin favorabil Irlandei, dar mult mai avantajos pentru toata lumea decat un Brexit fara acord", a pledat el, intr-un interviu acordat cotidianului polonez Rzeczpospolita.Theresa May a reactionat imediat fata de aceasta afirmatie, declarandu-se "nerabdatoare sa exploreze mai in detaliu propunerea".Insa seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a respins imediat acest lucru.