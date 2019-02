Theresa May va propune oficial Guvernului UK sa excluda un Brexit fara acord

Ziare.

Dupa ce parlamentul britanic a votat in ianuarie, cu un scor de 432-202, impotriva acordului negociat de Theresa May cu Uniunea Europeana, sefa Guvernului a incercat sa recurga la amenintarea unui potential Brexit fara acord pentru a obtine concesii din partea UE, noteaza cotidianul The Sun, preluat de Reuters.Multi parlamentari britanici si cativa dintre ministri au avertizat insa ca vor prelua controlul asupra Brexit-ului, printr-o serie de voturi in Legislativ, spre a se evita aruncarea celei de-a cincea economii din lume intr-o criza economica tumultuoasa.In replica, Theresa May le va propune, marti, principalilor ministri din Cabinet sa excluda in mod oficial un Brexit fara acord, deschizand astfel posibilitatea unei amanari de saptamani sau chiar luni a iesirii Marii Britanii din UE, dincolo de data programata 29 martie, scrie The Sun.Reuters a relatat, luni, despre faptul ca Guvernul May examineaza diferite optiuni, printre care si o posibila amanare a retragerii din UE.Luni, dupa intalnirea cu liderii europeni la summitul UE-Liga Araba, desfasurat la Sharm El-Sheikh, in Egipt, Theresa May a declarat ca o iesire la timp a Marii Britanii este inca posibila. Ea a insistat ca amanarea Brexit-ului nu constituie o solutie pentru depasirea impasului din Parlament.Cu numai o luna inaintea termenului prevazut pentru iesirea din UE, rezultatul final este in continuare incert, cu scenarii care variaza de la un acord de ultim moment pana la un nou referendum, in legatura cu care May a avertizat ca ar redeschide divizarile de la consultarea din iunie 2016.Partidul Laburist, de opozitie, a anuntat luni ca va sprijini convocarea unui al doilea referendum cu privire la Brexit daca Parlamentul va respinge planul sau alternativ privind iesirea din Uniunea Europeana.