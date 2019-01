Theresa May vrea o renegociere cu cutitele pe masa: De ce Marea Britanie nu poate renunta la iesirea din UE Interviu

Prim-ministrul britanic Theresa May insista ca vrea noi negocieri cu Uniunea Europeana, cu toate ca UE a fost foarte ferma: niciun acord nou, cel vechi sau nimic! Cum se explica totusi aceasta insistenta a lui May? Care este miza?

Vedeti posibila o revenire a UE, un compromis facut de aceasta, incat sa se reia negocierile?

Din exterior, ce se intampla in Parlamentul din Marea Britanie poate fi descris drept haos. E asa sau, de fapt, e un haos, sa ii spun asa, controlat? Intrebarea mai directa este daca tot acest "haos" nu e, de fapt, parte a unui plan.

Avem aceasta situatie, in care acordul pentru Brexit negociat de Theresa May a fost respins de Parlament, dar Guvernul a primit practic un vot de incredere, prin respingerea motiunii. Cum interpretati?

Marti, a fost respins un amendament de extindere a articolului 50 si un amendament de "vot popular", practic un al doilea referendum. In aceste conditii, mai exista posibilitatea reala a unui nou referendum in cele doua luni (58 de zile) ramase pana cand Brexit-ul devine efectiv?

Un alt paradox, sa ii spun asa: a fost admis, tot marti, un amendament prin care se imputerniceste Guvernul sa renegocieze backstop-ul - acea plasa de siguranta, care inseamna ca, daca in doi ani nu se ajunge la reglementarea granitei cu Irlanda, Marea Britanie ramane in UE. E o clauza propusa chiar de britanici, totusi.

Din punct de vedere politic, Theresa May e intr-o situatie de forta: are increderea Parlamentului, bilet de avion spre Bruxelles, discurs care spune ca Marea Britanie vrea, dar UE e opaca. Pentru cine este acest mesaj?

Care sunt, in acest scenariu No deal/Hard Brexit, cele mai mari vulnerabilitati pentru Marea Britanie?

Ziare.

com

Ramane de vazut daca solidaritatea europeana va functiona, pentru ca Brexit-ul are consecinte diferite pentru statele membre. Singura certitudine ramane iesirea din Uniune, la care Londra nu poate renunta, spune, intr-un dialog cuMay este prinsa intre UE si presiunile aripii euro-sceptice din propriul Partid Conservator, care respinge solutia din acordul negociat pentru prevenirea revenirii post-Brexit la o frontiera "dura" intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord - asa numitul "backstop", care prevede mentinerea UK intr-o uniune vamala cu UE pana la negocierea unui nou acord de comert liber, care insa nu are prevazut un termen de expirare.Extrem de improbabil, desi nu imposibil. Opozitia Republicii Irlanda la eliminareasi faptul ca acordul a fost negociat un timp indelungat si tinand cont de cerintele impuse de insasi Theresa May reprezinta obstacole greu de surmontat.Teoria conspiratiei... Nu, e vorba de un Parlament majoritar pro-UE, care trebuie sa aplice o decizie luata in 2016 de electorat. In Camera Comunelor exista la ora actuala numai majoritati negative, deputatii stiu ce NU vor, dar nu ofera o solutie de schimb.Deputatii eurosceptici ai Partidului Conservator si cei 10 deputati ai Partidului Democratic Unionist din Irlanda de Nord care sustin guvernul minoritar May au votat impotriva acordului Brexit, dar nu doresc provocarea unor alegeri anticipate care ar putea aduce la putere Partidul Laburist condus de stangistul Jeremy Corbyn.Nicio posibilitate.Am raspuns si mai inainte (intrebarea a doua) . Renuntarea la iesirea din UE e imposibila. Marea Britanie e o democratie parlamentara in care referendumurile se organizeaza extrem de rar si rezultatele lor sunt respectate.Theresa May e intr-o situatie imposibila: trebuie sa aplice o masura pentru care nu a militat, in fruntea unui guvern minoritar, in conditiile in care nu e o buna comunicatoare.Incertitudine. Ce se va intampla cu marfurile la punctele de intrare/iesire din UK? Va fi o penurie de alimente/medicamente in conditiile unei importante dependente de import? Vor suferi serviciile financiare, parte importanta a economiei britanice? Ce se va intampla cu zborurile aeriene? Dar cu livrarile de curent electric trans-frontaliere? Ce vor face cei peste un milion de cetateni britanici care traiesc in UE? Si intrebarile pot continua la nesfarsit.