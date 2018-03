Tony Blair propune reformarea Uniunii Europene, pentru evitarea iesirii Marii Britanii

Ziare.

Liderii Uniunii Europene trebuie sa lanseze initiative "pentru a ne ajuta sa iesim din impasul Brexitului", a declarat Tony Blair intr-un discurs rostit joi la o reuniune a asociatiei BusinessEurope desfasurata la Bruxelles."Europa stie ca are nevoie de reforme. Reformarea Europei reprezinta cheia pentru schimbarea deciziei Marii Britanii", a explicat Tony Blair, citat de cotidianul Le Figaro.Politicianul laburist a exprimat convingerea ca Marea Britanie poate fi convinsa sa ramana in Uniunea Europeana daca preocuparile britanicilor, in principal in materie de imigratie, vor fi atenuate.Desi principalii liderii politici britanici, in frunte cu premierul Theresa May, sustin ca trebuie sa respecte vointa exprimata clar de electoral in privinta iesirii din Uniunea Europeana, rezultatul referendumului din 2016 a fost strans, 51,9% (17,4 milioane de alegatori) votand in favoarea Brexit, iar 48,1% (16,1 milioane) pentru ramanerea in UE.Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana pe 29 martie 2019, daca decizia nu va fi blocata de Londra. Un nou partid politic britanic , inspirat din modelul ascensiunii formatiunii presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat recent o campanie nationala care are obiectivul blocarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Partidul Innoirii, infiintat in 2017 dupa victoria inregistrata de formatiunea In miscare (En Marche!), condusa de Emmanuel Macron, in scrutinul prezidential din Franta, a anuntat lansarea unei dezbateri pe tema Brexit, acuzand principalele partide din Marea Britanie de abandonarea alegatorilor.Fostul premier laburist Tony Blair si alti politicieni au semnalat in mai multe randuri ca cetatenii Marii Britanii trebuie sa aiba o noua sansa de a se exprima, eventual printr-un referendum, in privinta apartenentei tarii la Uniunea Europeana.Tony Blair considera ca acordul Marii Britanii privind parasirea Uniunii Europene va trebui supus aprobarii cetatenilor, pentru a se stabili care sunt conditiile iesirii din Blocul comunitar. Eventuala iesire din Uniunea Europeana va pune in pericol unitatea Marii Britanii, afectand acordul de pace privind Irlanda de Nord si alimentand miscarea proindependenta in Scotia, au avertizat fostii premieri Tony Blair si John Major.