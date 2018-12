Tot mai multi britanici se imbulzesc sa-si faca pasapoarte irlandeze, inainte de Brexit

Ziare.

com

Aproape 100.000 de britanici au dorit sa isi pastreze cetatenia UE printr-un pasaport al celei mai apropiate tari, fata de 81.000 in 2017 si 46.000 in 2015, inainte de referendumul privind Brexitul.Toate persoanele nascute in Irlanda sau Irlanda de Nord sau care au un parinte sau bunic irlandez sunt eligibile pentru a primi un pasaport irlandez. In aceasta situatie se afla in jur de sase milioane de cetateni britanici. Ei pot avea cetatenie dubla.Cererile pentru pasapoarte irlandeze in Irlanda de Nord, ai carei cetateni pot avea atat pasapoarte britanice cat si irlandeze, au crescut cu 2% in 2018.Premierul britanic Theresa May a anuntat pe 10 decembrie, in ultimul moment, amanarea votului asupra acordului Brexitului prevazut a doua zi in Parlamentul britanic , cu scopul de a evita o probabila infrangere privind acest text, care le dispalce atat sustinatorilor infocati ai Brexitului, care se tem de o ancorare permanenta a Regatului Unit la UE, cat si eurofililor, care spera in continuare sa se poata da inapoi.Sustinatori conservatori ai Brexitului, la fel ca aliatul nord-irlandez al Theresei May, micul partid unionist DUP, contesta in mod special solutia numita "backstop" sau "plasa de siguranta" care urmeaza sa creeze provizoriu un "teritoriu vamal unic", care sa inglobeze UE si regatul, in vederea evitarii unei reimpuneri a unei frontiere fizice intre Irlanda si Irlanda de Nord dupa Brexit.