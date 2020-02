UE isi prezinta azi planul de negociere cu Londra, la 48 de ore dupa Brexit

Ziare.

Abia trecute 48 de ore de cand Regatul Unit a incetat sa mai fie membru al blocului comunitar, dupa 47 de ani, si in perspectiva acestui prim pas al erei post-Brexit, Barnier a avertizat intr-o postare pe Twitter ca "ii este clar un lucru: pe primul loc este interesul UE, al fiecarui stat membru si al tuturor cetatenilor" europeni.Dupa prezentarea proiectului cu privire la planul de negociere, acesta trebuie aprobat de catre tari la nivel tehnic in cadrul unui Consiliu pentru Afaceri Generale care ar urma sa aiba loc la 25 februarie. Din acel moment, negocierile pot demara in mod oficial.Barnier a gestionat - impreuna cu luxemburghezul Jean-Claude Juncker, pe cand acesta se afla la conducerea Comisiei Europene - negocierile cu Londra pentru a stabili conditiile acordului de iesire si cele ale perioadei de tranzitie care se incheie, in teorie, la 31 decembrie 2020.Francezul, care o va avea ca "numar doi" pe spanioloaica Clara Martinez Alberola, fosta sefa de cabinet a lui Juncker, va continua sa conduca ceea ce se prefigureaza a fi cea mai complicata negociere din istoria Uniunii Europene, avand-o in fruntea executivului comunitar pe nemtoaica Ursula von der Leyen.Barnier, care insista pe importanta mentinerii unitatii in cadrul negocierilor pe care au manifestat-o pana in prezent statele membre, si-a intensificat in ultima vreme vizitele in capitalele UE pentru a discuta cu liderii Celor 27.Joia trecuta, Barnier s-a intalnit la Madrid cu seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, iar vineri, cu doar cateva ore inainte de oficializarea Brexit-ului, s-a deplasat la Paris unde a discutat cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Socialistul Sanchez i-a transmis lui Barnier ca prioritatea pentru Spania este mentinerea unei relatii "stranse si echilibrate" cu Regatul Unit, cu un interes special pe drepturile cetatenesti, un cadru "stabil" pentru pescuit, acces la piata britanica pentru produsele agricole spaniole care sa includa protectia denumirilor de origine si un "acord amplu" in domeniul transportului aerian.La randul sau, Macron a avertizat vineri ca noua relatie "nu va mai fi la fel" ca in ultimele decenii, deoarece "nu poti fi si inauntru si afara".Tot vineri, cancelarul german Angela Merkel a declarat ca Berlinul doreste "sa continue sa fie un partener si un prieten apropiat al Regatului Unit", dar a avertizat ca, "cu cat se indeparteaza mai mult" Londra de "conditiile pietei interne, evident ca cu atat mai mult se vor schimba" si viitoarele relatii.Si in timp ce premierul britanic conservator Boris Johnson este hotarat sa nu prelungeasca perioada de tranzitie in vigoare, care se incheie la 31 decembrie 2020, Comisia Europeana a reiterat ca este greu de crezut ca se poate negocia, ajunge la un acord si aproba de catre parlamente in doar 11 luni un pact de o asemenea anvergura, care include de la drepturi cetatenesti si lupta antiterorista si pana la spatiul aerian si omologarea medicamentelor.Acordul de iesire din UE pe care l-a negociat in mare masura predecesoarea lui Johnson la Downing Street, conservatoarea Theresa May, a facut obiectul a numeroase prelungiri si amanari, care au dus la demisia fostei sefe a executivului de la Londra si la organizarea de alegeri anticipate. Acest acord prevede ca actuala perioada de tranzitie poate fi prelungita un an sau doi, cu conditia ca Londra sa solicite acest lucru inainte de 30 iunie. In toata aceasta perioada, efectele concrete ale Brexit-ului nu se vor face simtite, fiindca regulile pentru cetateni si companii vor ramane la fel ca pana acum.Londra va trebui sa respecte normele comunitare in pofida faptului ca, de luni, Regatul Unit isi pierde europarlamentarii, iar ministrii si specialistii britanici nu vor mai putea participa la reuniunile omologilor lor europeni la Bruxelles. Daca la capatul acestei perioade de tranzitie Londra si Bruxellesul nu ajung la un acord si nici nu prelungesc "status quo-ul" actual, atunci se va produce un "Brexit dur".De cealalta parte a Canalului Manecii, Boris Johnson, care pana acum i-a incredintat lui David Frost negocierea Brexit-ului, a anuntat la randul sau ca-si va stabili tot luni pozitia in cadrul negocierilor.