UE nu accepta planul lui May: Ultimatum pentru Parlamentul britanic, care trebuie sa aprobe acordul saptamana viitoare sau vom avea un hard Brexit pe 12 aprilie

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:

👉 agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week

👉 if not agreed next week then extension until 12 April

👉 approves 'Strasbourg Agreement'



👉 continues no-deal preparations- Donald Tusk (@eucopresident) March 21, 2019

Ziare.

com

"M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta scenariile unei extinderi si sunt incantat sa confirm ca avem un acord in aceasta privinta", a declarat Donald Tusk.Liderii europeni au propus Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dupa data prevazuta initial, 29 martie, potrivit concluziilor summit-ului european de la Bruxelles.este o informatie oferita initial pe surse de Politico. Premierul britanic dorea o amanare pana la 30 iunie, dar aceasta data punea Uniunii o problema din punct de vedere juridic din cauza alegerilor europene, prevazute intre 23 si 26 mai."Daca Regatul Unit nu doreste sa organizeze alegeri, nu vom avea nicio modalitate de a face altceva, ceea ce inseamna ca va fi ales +no deal+", a comentat presedintia Frantei.Obiectivul compromisului acceptat de europeni si de Theresa May "este de a oferi maximul de posibilitati pentru ca acordul de retragere sa fie ratificat", a comentat o sursa guvernamentala spaniola. Acest acord are ca obiectiv de a permite o retragere ordonata a Regatului Unit din UE.