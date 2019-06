UK: Unul dintre ministrii care vaneaza postul de premier a prizat cocaina

Ziare.

com

Cotidianul Daily Mail il citeaza pe Gove cu declaratia ca a prizat cocaina la cateva reuniuni sociale pe cand era un tanar jurnalist."A fost o greseala. Privesc in urma si imi spun ca vreau sa nu fi facut asta", a spus Gove. "S-a intamplat acum 20 de ani si da, a fost o greseala. Dar nu cred ca greselile din trecut te descalifica", a adaugat el.Michael Gove a mai spus ca spera ca aceasta dezvaluire nu il va impiedica sa fie desemnat viitorul prim-ministru."Desigur, le va reveni colegilor mei din Parlament si membrilor Partidului Conservator sa decida acum daca ar trebui sa devin lider", a afirmat el. "Cred ca toti politicienii au vieti dinainte de intrarea in politica", a precizat Gove. Theresa May a demisionat, vineri , de la conducerea Partidului Conservator, declansand in mod oficial competitia pentru succesiunea sa.Ministrul Educatiei, Damian Hinds, si-a declarat sprijinul fata de campania lui Gove, devenind al doilea membru al actualului cabinet care il sustine pe acesta.Dezvaluirea lui Gove survine dupa ce un alt candidat conservator, Rory Stewart, a recunoscut ca a fumat opiu la o nunta in Iran, afirmand ca a comis "o greseala prosteasca".Aspirantii la sefia Partidului Conservator trebuie sa-si confirme candidaturile pana luni, urmand ca procedura de selectie sa se incheie pana la sfarsitul lui iulie.