Un Brexit fara acord ar putea da ceasul inapoi cu zeci de ani. Joaca la cacealma cu cel mai negru scenariu

Recesiune, oprirea avansului tehnologic si medical pentru zeci de ani, sunt doar cateva dintre scenariile negre care ar rezulta dintr-un Brexit haotic, fara un acord.Si anul nu a inceput deloc promitator din acest punct de vedere. In mai putin de doua saptamani, Parlamentul britanic este chemat la vot, insa lucrurile nu s-au schimbat cu nimic fata de momentul in care Theresa May a amanat in ultima clipa votul, sperand ca va castiga timp sa se asigure ca acordul trece.Din contra, o lume intreaga a vazut cum i se inchid, una cate una, 27 de usi in nas la Bruxelles.Guvernul May incearca acum o abordare agresiva, totul sau nimic, amenintand joi, prin vocea ministrului pentru Brexit, Stephen Barclay, ca Marea Britanie va parasi in cele din urma Uniunea Europeana fara un acord daca, aceasta este decizia Parlamentului. Iar asta ar destabiliza Marea Britanie si ar afecta intreaga lume.Economistii UBS au avertizat ca un Brexit fara acord ar arunca tara in recesiune, iar unda socului va fi puternica si se va propaga rapid. Si asta in primul rand pentru ca relatiile economice dintre Regat si UE nu vor mai functiona dupa regulile Uniunii, ci dupa cele ale Organizatiei Mondiale a Comertului.Asadar, Marea Britanie se va intoarce la regulile internationale ale comertului dupa 46 de ani, va trebui sa instaureze de urgenta numeroase controale vamale si reglementari. Plus sa negocieze si sa semneze sute de tratate eonomice si comerciale. Britanicii nu par sa se fi pregatit nici macar teoretic pentru acest Plan B, scrie CNN Lira se va prabusi, companiile vor avea pierderi uriase, somajul va urca alarmant. Se poate ajunge chiar la penurie de medicamente, aeroporturi si granite blocate pentru ca si aici se vor fi schimbat regulile jocului.Totodata, fara un acord va ramane la latitudinea britanicilor ce vor face cu milioanele de cetateni europeni care acum lucreaza legal in UK, protejati de tratatele UE.Analistii au calculat ca economia Marii Britanii va fi cu 7,7% mai mica la 15 ani de la un Brexit haotic, decat ar fi daca iesirea se face in baza unui acord si sunt pastrate tratatele comerciale actuale. Iar daca alunga si imigrantii, prabusirea va fi cu mult mai mare. Dar efectele se vor simti imediat. Potrivit Oxford Economics, un Brexit fara acord va duce la o scadere a economiei britanice in 2020 cu 2,1% mai mare decat in scenariul variantei cu acord.Si nu doar economia ar avea de suferit. Un grup de 150 de universitati britanice si-au unit glasurile vineri in scrisori in care avertizeaza Guvernul si Parlamentul ca un Brexit fara acord va compromite pentru zeci de ani avansul academic, cultural si stiintific, potrivit The Guardian Universitatile atrag atentia ca aduc la bugetul de stat peste 21 de miliarde de lire anual si asigura aproape 1 milion de locuri de munca, iar educatia este un domeniu ce tine de interesul si securitatea nationala."Guvernul sa demonstreze ambitia si rigoarea necesare sa gaseasca masurile si garantiile de care este nevoie astfel incat Marea Britanie sa nu iasa din UE pe 29 martie fara un acord", se cere in scrisoare.Grupul Russell, care reprezinta 24 dintre universitatile de top din UK, a transmis vineri ca deja mediul academic este foarte afectat si in noul an s-au inscris cu 3% mai putini studenti straini, preferand sa nu riste in cazul unui Brexit "neprietenos".Scaderea este cea mai mare la cursuri de master si doctorat, ceea ce reprezinta o pierdere pentru britanici, pentru ca acei studenti fac cercetare in UK. La acest moment, Marea Britanie este tara cu cele mai multe burse de cercetare acordate de Consiliul European pentru Cercetare, iar munca facuta aici a fost recunoscuta international prin premii prestigioase, inclusiv Nobel. Dupa Brexit, acest loc va fi preluat cel mai probabil de Germania.Profesorul Nancy Rothwell, presedinte al Universitatii din Manchester, a declarat ca cercetarea universitara in domenii precum stiinta sau medicina nu este posibila decat prin colaborarea cu comunitatea europeana de cercetare. Ea se teme ca multe proiecte care sunt conduse de universitati britanice, dar in colaborare cu UE, vor fi anulate.Printre acestea ea enumera "programe vitale", cum ar fi terapia cu protoni pentru pacientii cu cancer, cruciala in a tinti mai precis tumorile si a afecta cat mai putin tesutul sanatos, sau dezvoltarea de tehnologii pentru combaterea incalzirii globale.Asadar, un Brexit fara acord ar fi catastrofal din multe puncte de vedere. De ce este el insa luat in considerare?Pentru ca politica e un joc. Prin aceasta miscare, unii parlamentari spera ca fie vor obtine o anulare a Brexitului, fie o amanare a sa pana se gaseste calea pentru anulare.Mai exact, daca acordul e respins la vot, Guvernul va avea la dispozitie 21 de zile pentru a anunta ce solutie adopta. Si, dupa cum am prezentat, un Brexit fara acord este dezastruos, asa ca e putin probabil sa fie aleasa aceasta varianta.Un alt scenariu ar putea fi organizarea de alegeri, dupa ce May isi va fi dat demisia in fata unui astfel de esec sau va fi fost demisa prin motiune de cenzura. Astfel, s-ar putea cere amanarea exitului si repornirea negocierilor de catre o noua administratie.Iar scenariul care castiga tot mai mult teren este acela al organizarii unui nou referendum. Sondajele arata ca acum britanicii n-ar avea aceleasi optiuni de vot, dupa ce au inteles ce presupune iesirea din UE, si, astfel, 3 ani mai tarziu, tot deranjul va fi dat uitarii, iar Uniunea nu va pierde niciun membru.Oricum va fi, toate pariurile de la masa Brexitului sunt extrem de riscante, mai ales ca toti par sa joace la cacealma.