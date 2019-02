Uniunea Europeana ar accepta amanarea Brexit daca Londra cere acest lucru - surse

Ziare.

"Daca va fi prezentata o solicitare pentru amanarea Brexit, va fi analizata in sens favorabil. Nu am primit nicio solicitare, dar o prelungire cu cateva luni a negocierilor ar fi relativ automata", a declarat un oficial european de rang inalt. "Este bine ca auzim argumente rationale in Marea Britanie", a comentat un alt oficial european.Un alt functionar UE a afirmat ca o eventuala cerere de amanare a iesirii Marii Britanii din UE ar fi "in conformitate" cu modul european de gandire pentru a obtine un acord Brexit.Premierul Marii Britanii, Theresa May, va propune amanarea scurt timp a iesirii tarii din Uniunea Europeana in cazul in care Camera Comunelor nu va opta pentru aprobarea Acordului sau pentru producerea Brexit fara acord. Theresa May a declarat marti in Camera Comunelor ca a inregistrat "progrese bune" in discutiile cu liderii UE din statiunea egipteana Sharm el-Sheikh. "Stiu ca unii membri ai Camerei Comunelor sunt preocupati ca timpul se scurge, ca exista o stare de incertitudine pentru companii", a afirmat Theresa May, potrivit Sky News.Premierul a precizat ca va propune un nou vot parlamentar pe tema Acordului Brexit pana pe 12 martie. Daca textul va fi respins din nou, pe 13 martie va adresa Camerei Comunelor intrebarea daca prefera iesirea Marii Britanii din UE fara niciun acord.