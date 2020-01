Ursula von der Leyen, cu cateva ore inainte de Brexit: Forta nu rezida intr-o splendida izolare

Ziare.

com

Intr-o conferinta de presa sustinuta la Bruxelles alaturi de presedintele Consiliului European, Charles Michel, si de presedintele Parlamentului European, David Sassoli, Ursula von der Leyen l-a citat pe Jean Monnet, parintele fondator al UE: "Nu sunt optimista, nu sunt pesimista, sunt hotarata", relateaza agentiile internationale de presa.Ea a evidentiat "elanul politic" pe care l-a cunoscut de la inceputul istoriei sale Uniunea Europeana, "devenita o putere economica". "Experienta ne-a aratat ca forta nu rezida intr-o splendida izolare, ci in uniunea noastra unica" in fata lumii, a adaugat ea, facand referire la atitudinea britanicilor.Ursula von der Leyen a mai spus ca isi doreste "cel mai bun parteneriat posibil" cu Londra dupa Brexit, subliniind totodata "ca va exista intotdeauna o diferenta" fata de apartenenta la UE.Intrebata despre ce ar pierde UE odata cu plecarea Regatului Unit, sefa CE a raspuns: un membru care era "extrem de pragmatic", "cu o viziune clara asupra chestiunilor economice", "nu intotdeauna comod, dar nici cele 27 nu sunt intotdeauna asa"."Este alegerea poporului britanic de a fi singur, iar noi respectam asta. Dar vom ramane vecini", a subliniat ea."Avem multe lucruri in comun si trebuie sa aratam lumii ca putem fi vecini si putem lucra foarte strans, si este ceea ce ne vom stradui sa facem", a mai spus ea."Istoria nu se opreste aici", a declarat la randul sau David Sassoli, care a spus ca UE are acum o "oportunitate enorma".In contextul in care Londra si Bruxelles-ul vor trebui sa isi negocieze viitoarea relatie in perioada de tranzitie care e prevazuta pana la sfarsitul anului, negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, va prezenta luni prioritatile mandatului sau.