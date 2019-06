Va dezavantaja Brexit-ul in mod special femeile?

➤ Un dezavantaj pentru femei

Consecintele unui Brexit cu sau fara acord cu UE, pentru barbati si femei

➤ Protejarea drepturilor femeilor

➤ Plan pe termen lung?

Dat fiind ca nu e inca limpede ce fel de acord Brexit va exista sau daca Marea Britanie va reusi pana la urma sa ajunga la o intelegere cu UE, e greu de estimat care va fi impactul iesirii Londrei din Uniunea Europeana pentru femei - in calitate de angajate, consumatoare si utilizatoare de servicii publice.Oricum ar fi, realitatea e ca acordurile comerciale pot avea efecte diferite asupra barbatilor si femeilor, in functie de situatia financiara sau de responsabilitatile pe care le au in familie."Femeile sunt mai vulnerabile la schimbarile acordurilor comerciale, fie ca e vorba de o mai mare liberalizare sau de mai multe restrictii. Si anume pentru ca e mai dificil pentru femei sa profite de noi oportunitati si sunt mai vulnerabile fata de un impact negativ", apreciaza dr. Mary-Ann Stephenson, directorul UK Women's Budget Group si co-autoarea unui studiu privind efectele Brexit-ului asupra femeilor."Femeile nu dispun de aceeasi mobilitate ca barbatii si nici de acelasi nivel salarial", a adaugat Stephenson pentru DW.Studiul amintit releva ca, in cazul in care nu se va ajunge la o intelegere cu Bruxelles-ul si economia britanica va fi afectata puternic, pierderea multor locuri de munca va fi inevitabila, mai ales in sectoarele bazate pe comertul cu UE, cum ar fi industria de imbracaminte si textile, in care majoritatea lucratorilor sunt femei.Aceeeasi situatie se contureaza si in domeniile sociale si de sanatate, in care lucreaza tot in majoritate femei.Serviciul national de sanatate UK's National Health Service (NHS) a constatat deja un exod al angajatilor din spatiul UE, care-si fac griji pentru viitor intr-o economie post-Brexit. Aceste temeri si acest trend e posibil sa continue.Intr-adevar, serviciile publice sunt domeniul in care impactul economic al Brexit-ului pare sa aiba consecintele cele mai grave pentru femei.Indiferent de scenariile Brexit, Produsul Intern Brut al Marii Britanii va fi puternic afectat, ceea ce va duce foarte probabil la reducerea masiva a alocatiilor bugetare, fapt ce se va rasfrange asupra categoriilor sociale cele mai dezavantajate, deci asupra multor femei."Majoritatea persoanelor care lucreaza in servicii publice si a celor care beneficiaza de aceste servici, fie pentru ele sau pentru alti membri de familie, sunt femei", explica Dr. Mary-Ann Stephenson.In general, drepturile angajatilor din Marea Britanie, care prevad si protejarea femeilor din campul muncii, sunt strans corelate cu legislatia UE si este improbabil sa se produca o schimbare radicala peste noapte in momentul in care Londra paraseste comunitatea.Totusi, aminteste Stephenson, pana acum "UE a vegheat ca aceste drepturi sa nu fie reduse de catre guvernul britanic."In cazul unui Brexit dur, asadar, fara o intelegere cu UE, aceste drepturi sunt periclitate, avertizeaza Stephenson. De pilda, protectia femeilor pe timpul sarcinii sau a angajatelor care lucreaza doar cu jumatate de norma. "E vorba de toate drepturile de care femeile au beneficiat de-a lungul anilor ca rezultat al apartenentei la UE".Lucy Harris, sefa Leavers of Britain group si europarlamentar din partea Brexit Party, respinge categoric asemenea temeri, precum si faptul ca UE ar fi un garant pentru respectarea drepturilor femeilor.Dimpotriva, Harris sustine ca, dupa Brexit, Marea Britaie va fi capabila sa introduca legi noi si moderne in favoarea femeilor. "Am votat pentru Brexit, pentru ca sunt convinsa ca legile ar trebui sa fie croite special pentru cei in cauza", spune ea.Joanna Williams, din partea Briefings for Brexit, o platforma care analizeaza posibilele consecinte nu doar economice ale Brexit-ului, nu impartaseste, desigur, previziunile negative de viitor.Intr-o declaratie facuta fundatiei caritabile Thompson Reuters Foundation, ea sustine ca parasirea UE de catre Marea Britanie le va avantaja chiar pe femei, va duce la cresterea salariilor si la sporirea locurilor de munca.