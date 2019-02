Vine Brexit-ul sau Apocalipsa?

Semne ca apocalipsa anuntata nu se va produce

Cu scurt timp in urma, un post de televiziune german a difuzat un reportaj despre o mama disperata de la Londra. Femeia e sigura ca medicamentele pentru fiica ei grav bolnava nu se vor mai gasi dupa Brexit. O mama care plange e o scena de deschidere convingatoare pentru un reportaj captivant. In incheierea materialului, femeia spune ca isi va parasi tara, pentru a trai in Uniunea Europeana, unde aprovizionarea cu medicamente e mai buna.Sigur ca Brexit-ul e un subiect cu greutate, care ne preocupa tot mai mult, cu cat se apropie data iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana. Nu prea exista niciun aspect care sa nu fi fost discutat in nenumaratele analize, comentarii si reportaje, al caror continut se cam repeta.Dupa aproape trei ani de materiale despre Brexit in mass-media germana si europeana, s-a creat impresia ca nu-i vorba doar despre o tara care paraseste Uniunea Europeana - ci ca Regatul Unit se pregateste pentru Judecata de Apoi.Va fi oare inghitita Marea Britanie de valurile Oceanului Atlantic? O sumedenie de "reportaje captivante" in stilul celui despre mama disperata sugereaza ca dupa Brexit nu vor lipsi doar medicamentele, ci se va ajunge si la foamete, mizerie, devastarea Londrei, izolare si razboi civil.Expertii citati in unele dintre reportaje sunt asa-numitii "preppers" - oameni care se pregatesc de catastrofe, cum ar fi o invazie a extraterestrilor... sau Brexit-ul. In mod normal, ei apar pe post de ciudati si nebuni in relatarile din mass-media, dar cand vine vorba de Brexit, ei ajung dintr-o data parteneri de discutie ale caror frici trebuie luate in serios.Cu toate acestea, exista semne ca apocalipsa anuntata nu se va produce. Situatia de pe piata muncii e favorabila, salariile cresc, somajul din Marea Britanie a ajuns la cel mai scazut nivel din 1975 incoace - "in ciuda Brexit-ului", subliniaza presa germana mereu. Sa nu cumva sa creada cineva ca aceasta conjunctura economica pozitiva ar fi o urmare a Brexit-ului.De ce sunt ignorati, in cazul Marii Britanii, tocmai indicii macroeconomici, la care tine mass-media atat de mult in mod normal? Da, pietele sunt "nelinistite", dar cine e familiar cu relatarile din domeniul bursei stie ca investitorii sunt "nelinistiti" din orice motive, in final reusind cumva sa-si mareasca averea.Previziunile pesimiste au alta logica, servita mai ales de Bruxelles si Berlin: Cine indrazneste sa paraseasca Uniunea Europeana va suferi - si, da, trebuie sa sufere! Scopul e sa fie speriati toti cei care vor sa strice proiectul istoric fara precedent al reconcilierii si cooperarii economice stranse.Pastrarea coeziunii Uniunii Europene e un obiectiv politic legitim, mai ales in contextul avantului nationalistilor si al euroscepticilor.Cu toate acestea, scenariul amenintator la adresa britanicilor aminteste in mod neplacut de referendumul pentru independenta din Scotia in 2014 sau de retorica fata de separatistii catalani. Aceste regiuni foarte dezvoltate la nivel economic si democratic au fost si sunt in continuare tinta unor scenarii apocaliptice.De la Bruxelles se aude ca ele nu vor avea voie sa ramana in UE, daca nu renunta la tendintele separatiste. Si numai Dumnezeu stie ce moneda vor mai putea sa foloseasca in ziua de dupa iesirea din UE.Naratiunile de acest fel creeaza o presiune enorma asupra Londrei. Majoritatea britanicilor nu vrea un Brexit haotic. Putem sa ne enervam ca britanicii si UE nu ajung la un consens, dar acest lucru nu-i ceva atat de neobisnuit intr-o democratie vie, cand se dezbate o intrebare atat de decisiva pentru viitor.Cine ii prezinta pe britanici ca pe niste ciudati cu tendinte autodistructive omite toate aceste aspecte. Se repeta adesea ca electoratul din Regatul Unit a dat crezare, in iunie 2016, unor povestiri de-a dreptul fantasmagorice ale asa-numitilorTrebuie sa ne intrebam insa daca actualele scenarii apocaliptice, care se regasesc in declaratiile politicienilor si in relatarile din mass-media, sunt intr-adevar mai bune decat minciunile lui Nigel Farage de la partidul eurosceptic UKIP?Poate suna naiv, dar haosul Brexit-ului va trece mai repede decat credem. Canalul Manecii nu se va adanci, intr-un viitor apropiat Marea Britanie ni se va parea un fel de Norvegie sau Islanda mai mare. Iar mama cea disperata din reportajul dramatic va gasi medicamentele de care are nevoie copilul ei si acasa la Londra.