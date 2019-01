Visul spulberat al unui Brexit civilizat. Europa se pregateste de impact

Londra mobilizeaza armata pentru momentul divortului de UE

Europa se pregateste de impact

Ziare.

com

De la nivelul UE, in locul unei analize sincere a motivelor care i-au facut pe cetatenii britanici sa isi doreasca sa paraseasca blocul comunitar, vedem doar incordari de muschi. Acest episod negru din istoria Uniunii trebuie transformat intr-un exemplu de "asa nu" care sa descurajeze orice alti potentiali viitori razvratiti. Restul sa judece istoria!Nici cu ai ei colegi compatrioti nu are May cum sa ajunga vreodata la un consens. Nu pentru ca ar fi imposibil, ci pentru ca nimeni nu vrea cu adevarat. S-au jucat cu focul, incendiul a scapat de sub control, de acum fiecare asteapta sa vada cat se mai intind flacarile si ce ramane de impartit dupa ce se sting. Binele comun e un concept din cartile de filosofie.Lasati pe dinafara si de Londra, si de Bruxelles, cetatenii par mai confuzi decat oricand. Si cei britanici, si europenii din UK. Pana la urma, singura adevarata miza din joc e viitorul lor si poate tocmai de accea par a nu crede posibil cu adevarat ca politicieni pe care i-au investit cu increderea lor chiar nu vor face chiar nimic nici in al 12-lea ceas.Marti, cand Parlamentul a dezbatut si respins acordul lui May, au fost cateva zeci de protestatari in fata cladirii, insa erau atat de divizati ca aproape nici nu s-au mai obosit sa scandeze. Unii cereau anularea Brexitului, altii respingerea acordului si iesirea din UE fara nicio intelegere, ca sa fie siguri ca scapa de "dominatia Bruxellesului". Mai erau si cei care ar fi vrut un acord, dar nu acesta, precum si alti cativa care cereau sa fie votat, doar ca sa scape mai repede de situatia in care s-a ajuns.Deloc surprinzator, exact aceeasi imagine o avea observatorul si in cazul dezbaterilor din Parlament.In ciuda infrangerii istorice, May a primit din nou "votul de incredere" sa continue misiunea imposbila a gestionarii Brexitului. Planul B va fi facut public luni, dezbaterile si votul urmand sa aiba loc pe 29 ianuarie Ar fi putut fi un moment bun pentru un pas in spate si o analiza profunda a situatiei, insa nimeni nu pare sa creada ca aceasta varianta merita timp. Mai sunt 70 de zile pana pe 29 martie, data oficiala a Brexitului, asa ca toata lumea tureaza motoarele spre linia de finish. Chiar daca dupa ea e prapastia.De la varful Uniunii, pana la britanici si vecinii lor, cu totii au inceput pregatrile pentru un Brexit fara acord. Theresa May i-a scris liderului Opozitiei, Jeremy Corbyn, ca in niciun caz nu va da curs cererii sale de a scoate din carti posibilitatea unei iesiri neordonate. Si un nou referendum este scos din discutie de Guvern, potrivit The Guardian In schimb, a fost data dispozitie oficiala ca rezervistii sa vina sa-si serveasca tara. Ei au fost chemati la datorie, urmand sa fie trimisi pe intreg teritoriul britanic pentru a ajuta la instaurarea masurilor ce se impun dupa ruperea brutala de UE."Ministerul Apararii este angajat sa ofere resursele pentru a ne asigura ca masuri eficiente sunt luate pentru a contracara potentialele efecte imediate ce ar aparea in urma unui Brexit fara acord, in ce priveste impactul asupra securitatii, sanatatii si traiului cetatenilor britanici si stabilitatea economica a Regatului", se arata intr-o comunicare oficiala a ministerului, citata de The Independent Militarii ar urma sa fie detasati pentru un an, incepand din 10 februarie.De partea cealalta, liderii europeni au insistat in discursurile lor ca, desi inca este timp sa se ajunga la o intelegere, se fac in acelasi timp pregatiri si pentru un "divort neamiabil".n-a mai asteptat o noua intalnire cu premierul britanic si a anuntat deja ca a pus la punct un plan si a pregatit 50 de milioane de euro ca sa se asigure ca nu va prelua din socul Brexitului. Banii ar urma sa fie investiti in principal in porturi si aeroporturi. Ministrul de Interne Edouard Philippe a anuntat ca un act normativ este in pregatire pentru a permite toate aceste lucrari, informeaza BBC Totodata, Franta este pregatita sa foloseasca cei 200.000 de britanici de pe teritoriul ei drept moneda in negocierile cu Londra pentru francezii din Regat.Pregatirile sunt in toi si in, care imparte o frontiera terestra cu Marea Britanie. Premierul Leo Varadkar a informat joi Parlamentul despre pregatirile guvernului in cazul scenariului pe cat de nedorit, pe atat de posibil.Dublinul a anuntat suplimentarea personalului vamal si sanitar cu 1.000 de angajati si lucreaza acum la modificari legislative.Foarte expusa in cazul unui Brexit fara acord este si, mai ales ca urmare a legaturilor comerciale prin intermediul celui mai mare port din Europa, Rotterdam. Haga a alocat deja o rezerva financiara de 100 de milioane de euro si are in vedere recrutarea a 900 de noi angajati vamali.Saptamana trecuta, guvernul olandez a anuntat ca cei aproximativ 45.000 de cetateni britanici si familiile lor care traiesc in Olanda isi vor pastra dreptul de a trai si a munci inclusiv in cazul unui Brexit fara acord, beneficiind de o perioada de 15 luni pentru a solicita un permis de sedere.Suedezii au identificat, in urma unei analize temeinice, patru sectoare vulnerabilizate de un Brexit fara acord: aprovizionarea cu medicamente, serviciile vamale, finante-banci si chestiuni sanitare si fitosanitare. Astfel, solutiile la care se lucreaza sunt pentru securizarea acestor puncte nevralgice, dar si pentru a le oferi sanse egale celor aproximativ 30.000 de britanici care traiesc si locuiesc inGuvernul de la Madrid a lansat deja un site unde companiile si cetatenii britanici stabiliti insa se poate informa despre ce se intampla si ce optiuni vor avea.Si ministrul german de Externe, Heiko Maas, a iesit joi la declaratii pentru a anunta ca au fost puse in miscare cu mai mult elan planurile pentru gestionarea situatiei dupa un Brexit haotic. In acelasi timp, insa,insista ca acelasi efort este pus in gasirea unei formule de acord agreata de toate partile., tara care detine presedintia UE in aceste vremuri tulburi si are peste 400.000 de cetateni care locuiesc si lucreaza in Regat, pare insa relaxata. Presedintele Klaus Iohannis a facut miercuri apel la calm, sustinand ca "nu e cazul sa intram in fibrilatii" , iar premierul Viorica Dancila a transmis ca respecta votul Parlamentului britanic si romanii sa aiba incredere ca Guvernul e pregatit pentru orice scenariu.In orice caz, Europa fierbe, iar orice noi negocieri, fie ele interne sau la nivelul blocului comunitar, pleaca din start cu nervii intinsi la maxim. Ramane de vazut daca vor plesni de tot pe 29 martie, sau pana atunci ratiunea isi va gasi loc la masa.