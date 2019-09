Vot crucial azi pentru soarta Brexitului: Cele 6 scenarii posibile din situatia actuala

Brexit pe 31 Octombrie, fara acord

Johnson e blocat de Parlament sa faca un Brexit fara acord

Alegeri anticipate

Vot de neincredere

Amanarea Brexitului

Anularea Brexitului

Ziare.

com

Camera Lorzilor are posibilitatea de a adopta proiectul in forma sa finala sau de a-l retrimite Camerei Comunelor cu amendamente. Votul e asteptat astazi pana la ora 19:00, ora Romaniei.In acelasi timp, premierul vrea sa suspende Parlamentul, iar cea mai ialta instanta din Regat urmeaza sa dea decizia finala asupra legalitatii acestui act pe 17 septembrie.Johnson vrea sa convoace alegeri anticipate pe 15 octombrie, dupa ce a pierdut majoritatea si in Camera Comunelor si spune ca mai bine moare intr-un sant decat sa amane Brexitul.Cu aceste multe situatii care se desfasoara in paralel, iata care sunt posibilele scenarii pentru Brexit, asa cum le arata BBC Boris Johnson vrea un nou acord cu UE fata de cel negociat de Theresa May, dar spune ca indiferent daca obtine sau nu acest lucru, scoate Marea Britanie din Uniune pe 31 octombrie.Un Brexit fara acord inseamna ca ruptura este totala si imediata, deci se reinstituie controale la granite, in aeroporturi si e nevoie sa fie negociate separat noi acorduri comerciale.Contestatarii sai spun ca asta ar distruge economia, sustinatorii ca riscurile sunt exagerate.Dupa mai multe voturi prin care au aratat ca Parlamentul nu vrea un Brexit fara acord, alesii vor sa treaca o lege care sa-i interzica lui Johnson sa faca asta. Dar totul este contratimp, pentru ca in acelasi timp premierul a initiat suspendarea Parlamentului.Legea stabileste si un nou termen pentru Brexit - 31 ianuarie 2020, pana atunci urmand sa se poarte noi negocieri pentru un acord. Daca trece la votul de azi din Camera Lorzilor, legea poate intra in vigoare, cu acordul reginei, chiar luni, pe 9 septembrie.Johnson vrea anticipate pe 15 octombrie. Parlamentul i-a respins cererea, dar asta nu inseamna ca Guvernul nu o va mai supune iar la vot, iar prima noua tentativa va avea loc chiar luni, pe 9 septembrie.Premierul mai are si inca o cale prin care isi poate atinge scopul - o lege simpla care sa specifice doar data alegerilor anticipate ar putea sa treaca cu o majoritate simpla, nu cu votul a doua treimi dintre parlamentari.Daca alegerile vor fi organizate pana pe 31 octombrie, soarta Brexitului va depinde exclusiv de rezultatul de la urne.Si Opozitia mai are un plan de a-l opri pe Johnson - o motiune impotriva Guvernului sau. Liderul laburistilor, Jeremy Corbyn, deja a anuntat ca vrea sa initieze acest proces, mai ales dupa ce Johnson a atras si furia propriului partid, prin epurarea celor care i s-au opus.Daca Johnson nu primeste votul de incredere in Parlament, alesii obtin o fereastra de 2 saptamani in care se va vedea daca acest guvern sau un altul, condus de alt premier, pot obtine incredrea Parlamentului. Daca se ajunge la numirea unui nou guvern, acesta cel mai probabil va cere o amanare a Brexitului.Dar daca nimeni nu obtine votul de incredere in acest interval, sunt declansate alegerile anticipate. Cum Boris Johnson va fi insa premier in aceasta situatie, el poate alege sa le organizeze dupa 31 octombrie, cand Brexitul deja se va fi produs fara acord.Chiar daca cei care se opun Brexitului fara acord vor avea castig de cauza, totusi Marea Britanie nu poate lua singura aceasta decizie, ci trebuie agreata si cu toate statele membre UE.La sfarsitul lunii martie consensul a fost destul de greu de atins pentru a permite amanarea, insa avand in vedere ca in principiu nimeni nu vrea un Brexit fara acord in afara de Johnson, s-ar putea ajunge la o decizie.In orice caz, mereu exista si optiunea anularii intregului proces, prin revocarea Articolului 50.Dar este clar ca nu e ceva ce ar face actualul guvern, deci ar putea fi o varianta doar daca se ajunge la inlaturarea lui Boris Johnson.