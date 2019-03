Zi decisiva pentru Brexit: May supune iar acordul la vot, dupa o ultima fortare disperata si esuata de a indupleca UE

Ce se intampla daca acordul e respins iar? 50 e numarul magic

Un nou referendum?

Iar principalul semn ca istoria din 15 ianuarie se poate repeta este faptul ca May a zburat luni seara de urgenta la Strasbourg, intr-o tentativa disperata de a obtine un compromis cu oficialii europeni.Premierul britanic se va intoarce cel mai probabil la fel cum a plecat. Si asta se vede din faptul ca, in timp ce purtatorul ei de cuvant anunta ca "negocierile sunt in curs", Comisia Europeana insista ca discutiile politice s-au incheiat in weekend, potrivit The Guardian Si cancelarul german Angela Merkel a declarat luni ca mingea e in terenul britanic, considerand ca presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si negociatorul-sef al UE pentru Brexit Michel Barnier au facut tot ce a tinut de ei si au prezentat o "multime de solutii" doar in acest weekend.Punctul nevralgic ramane frontiera irlandeza. Desi mecanismul ce permite granitei nord-irlandeze sa ramana deschisa - backstopul - a fost propus de May, dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul premierul a incercat sa obtina noi si noi asigurari de la Bruxelles. Ue a refuzat insa sa redeschida acordul, incheiat dupa 17 luni de negocieri dure.Cat May incearca imposibilul in calatoria fulger de 11 ore, de cealalta parte si parlamentarii britanici s-au reunit luni seara pentru a discuta optiunile pe care le au. Nici aici lucrurile nu par mai optimiste, fiecare tabara mentinandu-si pozitia, arata BBC Ramane de vazut cum ii va gasi dimineata de marti pe politicienii britanici. Cert este ca pana la acest moment parlamentarii insista ca votul sa se tina conform planului, chiar daca ora exacta nu a fost inca anuntata oficial.Dar ce se intampla daca nici acum acordul Theresei May nu este votat? De data aceasta depinde de cat de grava e infrangerea. Daca ar pierde sustinerea la o limita de cel mult 50 de voturi, ar putea merge mai departe cu negocierile ca sa-si incerce norocul intr-un al treilea vot.Totodata, May a promis si ca va supune la vot inca doua chestiuni: daca parlamentarii vor un Brexit fara acord (ceea ce pare destul de sigur ca nu va intruni voturile) si daca doresc sau nu sa ceara extensia Articolului 50 si, deci, amanarea Brexitului. Aceasta din urma varianta pare tot mai probabila, pe masura ce se scurge si "ceasul al 12-lea".Daca marja este insa mai mare de 50 de voturi, sursele consultate de The Guardian spun ca ar fi o catastrofa, pentru ca ar arata ca acest acord nu are nicio sansa sa treaca vreodata.In acest caz, cum se pare ca gradul de asumare al politicienilor britanici e pe un trend tot mai descendent, decizia ar putea ajunge din nou in mana poporului. Un nou referendum este dorit de Opozitie, care sustine ca acum, cand cetatenii au inteles exact ce presupune iesirea din UE, vor lua decizia in cunostinta de cauza.Si in acest scenariu ar fi nevoie de prelungirea Articolului 50. Acest lucru poate fi facut la reuniunea Consiliului European din 20-21 martie. Daca se trece de acest termen, obtinerea unei extensii devine problematica si un Brexit fara acord aproape cert.Totusi, in cazul in care se decide prelungirea, nici aici lucrurile nu sunt neaparat promitatoare. In primul rand, este neclar pe ce perioada poate fi ea acordata. Unii ministri britanici vorbesc de cateva saptamani, in timp ce de la Bruxelles se avanseaza termene de cateva luni. Si asta si pentru ca Londra vrea afara din UE inainte de noul scrutin european, ce va avea loc in mai.Asadar, toate sperantele sunt intr-un vot ce va fi dat marti in Parlamentul britanic pe un fond de haos total."Daca vom intra pe acest drum (respingerea acordului, n.red.), s-ar putea sa nu mai parasim niciodata Uniunea Europeana", a atras atentia Theresa May in weekend Pentru foarte multi cetateni si politicienii din Opozitie asta este si speranta. Asa ca oare ce rezultat va avea votul?