AFP: Dilema medicilor romani din Marea Britanie - Ingrijirea pacientului englez sau intoarcerea acasa?

"Cred ca as fi mai util in Romania", spune Horatiu Ioani (37 de ani), dupa opt ani de practica spitaliceasca in Anglia si care nu a mai asteptat eventuala iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana pentru a se pregati de plecare.In tara care il primise, acest neochirurg pasionat avea "impresia ca se plafoneaza, ca trebuie sa faca tot timpul acelasi lucru", explica acesta pentru agentia de presa franceza.Dupa doi ani de la revenirea in Romania, el efectueaza interventii delicate la spitalul Colentina din Bucuresti si afirma ca printre tinerii sai colegi, "discutiile despre o plecare din tara sunt mai putin frecvente decat inainte".Ar trebui mai mult pentru a inversa tendinta dupa un deceniu de hemoragie demografica a personalului din sistemul de sanatate romanesc, dar Catalina Bamford, studenta la Medicina in Bucuresti, constata de asemenea: "Multi oameni din generatia mea au decis sa revina in Romania", intrevazand semne de ameliorare in cariera medicala.De la intrarea Romaniei in UE in 2007, peste 14.000 de practicieni au parasit tara pentru a se instala in vestul Europei, atrasi de salarii mai mari, conditii de viata si de exercitare a actului medical mai bune.Impreuna cu Franta, Marea Britanie este una dintre tarile cele mai cautate: circa 4.500 de cadre medicale romane isi exercita acolo profesia, potrivit presedintelui Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean.Dintr-o data, fosta tara comunista, cu infrastructuri spitalicesti invechite, a trebuit sa se descurce cu una dintre cele mai slabe densitati medicale din UE, aproape 58.000 de cadre medicale la 19 milioane de locuitori.Mai grava este "repartitia inechitabila" care ridica probleme: daca aproape 35.000 de medici lucreaza in Bucuresti si in alte sase mari orase, zone intregi ale tarii sunt aproape private de accesul la ingrijiri medicale, afirma Borcean."Principala noastra problema este penuria de medici", confirma pentru AFP directoarea spitalului din Slobozia Mariana Iancu. Aceasta institutie are 138 de medici si ar avea nevoie de inca 40, fara a-i mai pune la socoteala pe cei 20 care s-au pensionat oficial, dar continua sa-si exercite meseria.Recent totusi mai multi tineri au cerut sa fie incadrati, isi exprima ea satisfactia.Daca in 2016, 80% dintre studenti in medicina si internisti afirmau ca vor sa paraseasca Romania dupa studii, exodul s-a redus de atunci, apreciaza Borcean.Infirmiera la Londra de zece ani, Adriana Silisteanu nu este pregatita totusi sa faca pasul spre tara. Ea se teme ca Brexitul sa nu suscite un anume "rasism" pe care l-a resimtit deja in cursul referendumului din 2016 cu privire la iesirea din UE.Ar fi vorba totusi de un epifenomen, considera ea, pentru ca in Anglia, "cadrele medicale sunt apreciate si vazute ca oameni gata sa se sacrifice pentru binele altora". In Romania, tinerii practicieni "nu au nici macar dreptul la o opinie", spune ea.Si acesta nu este singurul obstacol in calea reintoarcerii sale in tara. "Nu am acceptat niciodata spagile pe care mi le ofereau bolnavii, or daca ma intorc va trebui sa ma aliniez comportamentului altora" si sa inchid ochii la coruptia care cangreneaza in continuare sistemul, subliniaza Adriana Silisteanu."Brexitul nu ma va afecta", asigura la randul sau Andrada Golumbeanu, psihiatra la Bradford, in nordul Angliei.Ea este convinsa ca autoritatile britanice, confruntate deja cu o grava penurie de medici in sistemul de sanatate public, unde peste 100.000 de posturi sunt vacante, vor face ceea ce trebuie pentru a-i pastra pe practicienii straini in Regatul Unit in cazul separarii de UE.Motivatiile medicilor romani care pleaca in strainatate sunt multiple, afirma presedintele Colegiului Medicilor. Daca exista cauze necuantificabile, precum "respectul societatii fata de profesie", remunerarea continua sa se bucure de un rol important.Constient de asteptarile personalului din sanatate, guvernul social-democrat roman a dublat la inceputul anului 2018 salariile in sectorul public de sanatate.O infirmiera incaseaza acum circa 1.200 de euro pe luna, in timp ce un specialist poate castiga pana la 4.000 de euro, in una dintre cele mai sarace tari din UE, unde salariul mediu net este de 600 de euro."Dar daca sperantele lor nu vor fi implinite, ei vor pleca cu siguranta din nou", avertizeaza studenta in medicina Catalina Bamford.