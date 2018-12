Ambasadorul Romaniei la Londra: Lucram la un nou document de parteneriat strategic cu Regatul Unit

Ziare.

com

"Nu cred ca, in momentul de fata, pentru noi, Brexitul are, ca tara, un impact semnificativ. Sigur, daca e vorba de Uniunea Europeana, e cu totul alta arhitectura. E o arhitectura mai complexa, insa din punct de vedere a relatiilor bilaterale, noi ne pregatim in continuare de un parteneriat consolidat cu Marea Britanie pe zonele pe care il avem deja - ma refer la politica externa, aparare, schimb de informatii, securitate nationala - dar si la aprofundarea acestui parteneriat pe zona economica, pe zona de investitii, pe zona universitara, a studiilor.Si, din acest punct de vedere, lucram la un nou document de parteneriat strategic. Noi avem un parteneriat strategic cu Marea Britanie, dar acel document trebuie regandit, pentru ca el era creat din perspectiva statutului Regatului Unit ca membru al Uniunii Europene si acum trebuie sa-l regandim dintr-o alta perspectiva, ceea ce facem. Si poate ca, in primavara anului viitor, sigur, in functie si de evolutiile care vor exista, - vedeti ca e o situatie economica foarte fluida in Marea Britanie, apropo de deciziile privind Brexitul -, vom vedea anul viitor ce solutie vom gasi pentru a continua aceasta relatie bilaterala la parametri maximi", a declarat diplomatul.Referindu-se la receptia oficiala organizata de Camera de Comert Romano-Britanica (BRCC), miercuri seara, la ICR Londra, Dan Mihalache si-a exprimat speranta ca BRCC sa stabileasca "un dialog cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei astfel incat sa existe un anumit mod de coordonare" a actiunilor acestora."E o intalnire pe care o organizam in fiecare an, o petrecere de Craciun organizata de Camera de Comert Romano-Britanica (BRCC), in care incercam sa adunam oameni impreuna, sa prezentam anumite produse, sa aiba un anumit tip de relationare. E o traditie deja si sper ca aceasta traditie va continua, dupa cum sper, in acelasi timp, ca poate in anul viitor vom imprima un nou dinamism relatiilor comerciale dintre Marea Britanie si Romania, utilizand inclusiv acest instrument al Camerei de Comert Romano-Britanice pe care sper sa o asez in dialog cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, astfel incat sa existe un anumit mod de coordonare, un plan de actiune, un plan de idei, oportunitati a ceea ce poate fi facut impreuna", a mai spus ambasadorul.La randul sau, presedintele BRCC, Neil McGregor, a subliniat ca dupa iesirea Marii Britanii din UE, relatiile economice dintre Romania si Marea Britanie nu se vor schimba."Nu va fi nicio diferenta. Cred ca mai important decat calitatea de membru in Uniunea Europeana este aceea de membru NATO a Romaniei si Marii Britanii. Si e o intelegere foarte buna in domeniul apararii intre tarile noastre. Si pentru ca eu sunt casatorit cu o romanca, sper ca relatia dintre Romania si Regatul Unit va fi foarte buna pentru stabilitatea domestica. Lasand gluma la o parte, eu cred ca romanii si britanicii au o intelegere foarte buna la nivel personal. Nu pot sa cred ca va fi altceva la nivel diplomatic. Noi am fost prieteni inainte ca Romania sa devina membru al Uniunii Europene, vom ramane prieteni si dupa iesirea Marii Britanii din UE", a declarat Neil McGregor.Colin Lovering, vicepresedinte al BRCC, a afirmat ca romanii sunt deja recunoscuti si cautati in Marea Britanie ca specialisti in diverse domenii."Facem o diferenta intre romani si Romania. Romanii sunt deja recunoscuti si cautati in Marea Britanie ca specialisti in diverse domenii, mai ales in IT. Romania, in timp mai are de lucrat pe partea de promovare in UK. Dar speram ca in cinci ani de acum incolo nici sa nu se mai stie despre acest mister Romania, ci sa se stie despre Romania ca fiind o tara unde exista posibilitati, unde se poate investi. E ca si vinul romanesc, pe care trebuie sa-l bei, ca sa-ti dai seama ca este foarte bun. Asa si cu Romania. Trebuie sa vii acolo si sa-ti dai seama cate oportunitati ofera", a declarat Lovering.Si fostul ambasador al Marii Britanii in Romania, Paul Brummel, s-a declarat increzator in privinta continuarii optime a relatiilor economice romano-britanice."Prietenia dintre Marea Britanie si Romania ramane. Trebuie sa dezvoltam aceasta prietenie, inclusiv in sectorul de business. Avem foarte multe de facut impreuna, pentru ca suntem prieteni. Exista un foarte mare interes pentru produsele romanesti in Marea Britanie, asa cum foarte multe produse britanice au perspective in Romania. Personal am cumparat o noua masina Dacia Duster. Si este foarte buna si pentru strazile britanice", a spus Brummel.