Guvernul a adoptat OUG privind regimul cetatenilor britanici din Romania in caz de Brexit fara acord

Danca a precizat ca acest act vizeaza si regimul cetatenilor romani din Marea Britanie."Guvernul a adoptat azi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenti necesara, ceruta de partea brritanica si in acelasi timp are in vedere reglementarea situatiei in conditii de reciprocitate pentru cetatenii romani aflati in Marea Britanie, in cazul iesirii Regatului Unit al Marii Britanii fara un acord", a decalrat Ionel Danca, miercuri, la finalul sedintei de Guvern.Acesta a mai spus ca Romania este singurul stat din Uniunea Europeana care nu a reglementat situatia cetatenilor britanici din tara in cazul unui Brexit fara acord."Precizam ca la aceasta data, Romania este singurul stat al Uniunii Europene care nu are in vigoare o astfel de reglementare, iar evolutiile politice imprevizibile din Marea Britanie fac urgenta adoptarea unui astfel de cadru legal pentru a evita situatia in care Marea Britanie iese din UE fara un acord, iar cetatenii britanici in Romania nu au conditii legale pentru o perioada de tranit pana la definirea drepturilor si obligatiilor acestora, atat in Romania, cat si pe baza de reciprocitate a cetatenilor romani din Marea Britanie", a conchis seful Cancelariei primului-ministru.Pe 23 iunie 2016, cetatenii Marii Britanii si-au exprimat dorinta, in cadrul unui referendum, pentru iesirea Regatului din Uniunea Europeana.