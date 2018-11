Iohannis sustine ca acordul Brexit este bun pentru Romania: Drepturile romanilor sunt perfect protejate

Ziare.

com

"Astazi avem o singura tema pe ordinea de zi, este discutia asupra proiectului de Acord de retragere, Acordul Brexit. Trebuie sa intelegem bine despre ce este vorba. Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana are doua faze importante:care vor fi stabilite ulterior.Astazi vorbim de Acordul de retragere. Este foarte important pentru ca fara un astfel de acord nimic nu ramane stabilit intre UE si Marea Britanie. Acest acord a fost negociat indelung, in detaliu, UE 27, noi care ramanem in Uniune, am stabilit o echipa de negociatori cu un negociator sef, domnul Barnier, echipa care a facut o treaba foarte buna.Noi i-am sprijinit, in acelasi timp am avut grija ca punctele care ne intereseaza pe noi sa fie bine clarificate in acest proiect de acord si pana in acest moment pot sa spun caProiectul reflecta toate preocuparile noastre si, finantarea bugetului UE si multe, multe alte lucruri. Este un acord care are vreo 500 de pagini si opinia noastra este ca proiectul este bun, merita mers mai departe", a spus Iohannis, inainte de a participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles.El a subliniat ca daca acest acord se aproba, drepturile romanilor sunt "perfect protejate".. (...) Daca acest acord intra in vigoare, pentru noi este foarte potrivit", a afirmat seful statului.Obiectivul reuniunii extraordinare a Consiliului European este agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE).De asemenea, membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia politica privind viitoarele relatii dintre UE si Marea Britanie.Dupa agrearea proiectului de catre liderii statelor membre in Consiliul European, Acordul de retragere al Marii Britanii din Uniune urmeaza sa fie aprobat formal in Consiliul UE si de Parlamentul European si ratificat de catre Parlamentul britanic.