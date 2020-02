Londra: Regulile post-Brexit vor "inchide robinetul" pentru strainii slab calificati

Ziare.

Regatul Unit a parasit oficial Uniunea Europeana la finalul lunii ianuarie, dar pana la 31 decembrie 2020 este in vigoare o perioada de tranzitie, in care se produc putine schimbari comparativ cu perioada ante-Brexit."Noul nostru sistem de imigratie va inchide robinetul pentru forta de munca ieftina, slab calificata", a scris duminica ministrul de Interne britanic Priti Patel in cotidianul The Sun."Incepand de anul viitor, toti lucratorii calificati vor trebui sa obtina puncte suficiente pentru a munci in Regatul Unit. Ei vor trebuie sa vorbeasca engleza, sa aiba o oferta ferma de munca si sa indeplineasca cerintele salariale", a adaugat Patel.In prezent, cetatenii UE pot circula liber intre statele membre, ceea ce i-a determinat pe unii britanici sa voteze pentru Brexit la referendumul din 2016 intr-o incercare de a reduce numarul strainilor care sosesc in Regatul Unit, transmite Reuters.