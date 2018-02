Negociatorul sef al UE pentru Brexit vine in Romania

Ziare.

"Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, in vederea consolidarii cooperarii si cresterii calitatii contributiei tarii noastre la consolidarea Uniunii Europene", a scris Victor Negrescu, pe Facebook Totodata, Victor Negrescu a precizat ca a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu Michel Barnier."Prioritatea noastra este aceea de a proteja drepturile romanilor care locuiesc, lucreaza sau studiaza astazi in Marea Britanie . Vom ramane in continuare, inclusiv din perspectiva responsabilitatii Romaniei ca viitoare Presedintie a Consiliului Uniunii Europene, in contact permanent cu Michel Barnier si echipa de negociatori a Comisiei Europene, pentru a ne asigura ca si urmatoarele runde de negocieri vor inregistra evolutii care sa reflecte interesele romanilor, dar si tuturor celorlalte state membre", a mai afirmat Negrescu.