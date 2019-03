Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit vine, astazi, la Bucuresti

Ziare.

Presedintele Klaus Iohannis il va primi, joi, la ora 13:00, pe Michel Barnier.Apoi, Barnier va avea o intrevedere, la ora 16:00, cu premierul Viorica Dancila."Numai Marea Britanie insasi poate iesi din impasul in care se afla", a apreciat miercuri Michel Barnier"Daca Regatul Unit vrea, in continuare, sa paraseasca UE in mod ordonat, acest tratat este singurul posibil si va ramane", a repetat negociatorul-sef UE al Brexit-ului, intr-o sesiune plenara, in Parlamentul European, la Strasbourg.Amintim ca parlamentarii britanici s-au intors, miercuri, in sala de plen pentru un nou vot in legatura cu modul in care vor iesi din UE. Theresa May a propus o motiune confuza, in care nu si-a asumat clar nicio optiune, desi sustinea ca militeaza pentru un Brexit doar pe baza de acord.Parlamentul a adoptat insa un amendament care a modificat textul motiunii, astfel ca el sa precizeze clar ca un Brexit fara acord nu va fi permis. Asta a facut ca totul sa o ia si mai mult razna, iar May a votat impotriva propriei motiuni, la fel si mai multi ministri care au sustinut modificari pe care UE le respinsese deja categoric.Joi ar urma sa aiba loc un al treilea vot, urmand ca deputatii sa decida daca cer UE amanarea "pe termen limitat" a Brexit-ului.