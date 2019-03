RAR anunta modificari la inmatricularea autoturismelor din Marea Britanie, in cazul unui Brexit fara acord

Ziare.

com

Printre acestea se numara necesiatea unei reomologari a vehiculelor noi, dar si faptul ca autovehiculele second-hand, cu postul de conducere pe partea dreapta si care provin din Marea Britanie, nu vor mai putea primi cartea de identitate, indiferent de omologarea in baza careia au fost inmatriculate. Modificarile nu vizeaza masinile deja inmatriculate in Romania.RAR a anuntat ca, daca nu se semneaza un acord privind Brexit sau daca nu se amana de comun acord data iesirii Marii Bitanii din Uniunea Europeana, modificari privind inmatricularea masinilor provenite din aceasta tara intra in vigoare incepand cu data de 30 martie 2019.Astfel, vehiculele noi, care au fost omologate UE de tip de catre UK (marca e11) nu vor mai primi automat cartea de identitate a vehiculului (CIV) in vederea inmatricularii, dat fiind faptul ca omologarea UE de tip si certificatul de conformitate (CoC) aferente isi pierd valabilitatea de la 30 martie."Aceste vehicule vor fi supuse unei reomologari individuale, cu verificarea conditiilor tehnice aplicabile pentru vehicule noi. De asemenea, o CIV eliberata pe baza unei omologari UE de tip acordata de UK, pentru un autovehicul nou provenit din UK si care nu a fost inca inmatriculat, isi va pierde valabilitatea si nu mai poate fi utilizata la inmatriculare. Prin urmare, RAR recomanda inmatricularea vehiculelor aflate in aceasta situatie pana cel mai tarziu la data de 29.03.2019", a transmis RAR.De la aceeasi data, la eliberarea CIV pentru vehiculele utilizate (second-hand) nu mai sunt recunoscute omologarile UE de tip acordate de UK (marca e11), fiind necesara o reomologare individuala conform cerintelor din RNTR-7, aplicabile vehiculelor utilizate care provin din state terte. In cazul emisiilor poluante se impune conditia privind nivelul minim de poluare Euro 3/Euro III."Incepand cu 30.03.2019, autovehiculele utilizate (second-hand), cu postul de conducere pe partea dreapta si care provin din UK, nu vor mai putea primi CIV, indiferent de omologarea in baza careia au fost inmatriculate. Inspectia Tehnica Periodica efectuata in UK la vehiculele utilizate (second-hand) nu mai este acceptata (recunoscuta) la omologarea individuala si eliberarea CIV pentru reinmatriculare in Romania. ITP trebuie refacuta la RAR", a mai transmis RAR.In perioada 2006-2019 au fost introduse in Romania aproximativ 62.400 de vehicule care au fost anterior inmatriculate in UK.Parlamentarii britanici s-au intors miercuri in sala de plen, pentru a decide daca tara lor va iesi din Uniunea Europeana la termen, pe 29 martie, fara a avea un acord Votul de azi vine dupa ce marti seara, in urma unei dezbateri desfasurate in haos total, ei au respins categoric, pentru a doua oara, acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Bruxelles-ul Asadar, Camera Comunelor decide daca prelungesc agonia sau isi asuma cea dintai decizie care i-a adus aici - aceea de a organiza referendumul la modul in care au facut-o.