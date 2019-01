Romanii ar putea plati mai mult pentru produsele britanice, in cazul unui Brexit fara acord

Licentele de transport, o alta problema

Certificatele de calificare profesionala, un alt semn de intrebare

Controale impotriva migratiei ilegale

Scenariul in care Londra si Uniunea Europeana nu vor relua negocierile pentru un nou acord este cel mai vulnerabil pentru statele-membre UE.Un Brexit dur va avea implicatii serioase chiar si pentru transportul rutier si schimburile comerciale dintre Romania si Marea Britanie, potrivit unei analize publicate, joi, de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR).In prezent, intre UE si Regatul Unit exista un acord preliminar de retragere si a fost pregatit un document general referitor la viitoarea relatie UE - Regatul Unit. Acordul preliminar de retragere a fost aprobat de guvernul britanic si de sefii de stat ai UE.Camera Comunelor a Regatului Unit a respins acest acord la 15 ianuarie 2019, cu o majoritate covarsitoare.UNTRR atentioneaza ca probabilitatea unui Brexit "dur", fara acord, este foarte mare, cu implicatii serioase pentru companiile de transport rutier de marfa si companiile logistice din Regatul Unit, UE27 si Spatiul Economic European (SEE)."Toate produsele pe care Romania le va importa din Regatul Unit vor fi mai scumpe. Estimarile arata ca toate costurile vor creste intre 10-18% tocmai datorita timpilor de asteptare, procedurilor administrative si a costurilor cu taxele vamale pentru produsele care vor fi transportate din Regatul Unit si UE", a declarat secretarul general al UNTRR, Radu Dinescu.La sfarsitul anului 2018, Comisia Europeana (CE) a luat in considerare si varianta unui Brexit fara acord.La 19 decembrie 2018, a fost prezentat un plan de contingenta (plan B) care include o serie de propuneri legislative in cazul in care Marea Britanie ar parasi UE fara un acord."Planul si propunerile legislative contin masuri unilaterale ale UE pentru accesul pe piata UE a transportatorilor rutieri stabiliti in Regatul Unit si pentru controlul vamal. Aceste propuneri trebuie examinate si adoptate de Parlamentul European si de Consiliu. Intrarea lor in vigoare va depinde de masurile reciproce britanice pentru transportatorii stabiliti in UE27. Comisia Europeana ar putea prezenta mai multe propuneri legislative privind transportul rutier de marfuri", se arata in comunicat.UNTRR avertizeaza ca operatorii de transport ar trebui sa se pregateasca din timp, in conditiile in care multe aspecte sunt incerte. La 30 martie 2019, Regatul Unit ar urma sa iasa din UE. Asta va implica, fie ca va exista sau nu un acord, ca formalitatile vamale vor trebui respectate de operatorii stabiliti de UE, SEE si Marea Britanie, potrivit UNTRR. Astfel, operatorii de transport rutier de marfa si operatorii de logistica vor avea mai multe optiuni, inclusiv aceea de a efectua ei insisi formalitatile vamale, de a lasa la latitudinea clientului aceasta operatiune sau de a externaliza acest serviciu."In cazul in care operatorii de transport nu vor efectua formalitatile vamale ei insisi, vor trebui, cel putin, sa se asigure ca toate documentele au fost completate corect inainte de inceperea cursei. In cazul in care autovehiculul va fi oprit pentru control, toate documentele trebuie sa fie completate corect", se arata in comunicat.Totodata, la 30 martie 2019, este posibil ca licenta de transport/comunitara sa nu mai fie suficienta pentru operatorii de transport care au firme cu sediile in UE si SEE si care efectueaza operatiuni de transport catre si din Regatul Unit."Pentru firmele de transport rutier de marfuri si firmele logistice cu sediile in Regatul Unit, licentele comunitare si copiile conforme eliberate de autoritatile competente din Regatul Unit vor inceta sa mai fie valabile si vor trebui sa fie inlocuite cu un echivalent britanic. In cazul in care UE si Regatul Unit vor conveni asupra unui acord de liber schimb multilateral si vor include norme privind accesul la piata transportului rutier de marfuri, nu ar trebui exclusa introducerea autorizatiilor pentru operatorii care au sedii in Regatul Unit si in UE in vederea efectuarii transporturilor bilaterale, terta tara sau operatiuni de tranzit", se arata in comunicat.Astfel, cabotajul s-ar putea sa nu mai fie permis, iar un astfel de acord este improbabil. In aceste conditii, operatorii de transport rutier de marfa si operatorii de logistica ar trebui sa evalueze de urgenta impactul asupra operatiunilor lor actuale si sa incerce sa estimeze numarul de autorizatii necesare pentru diferitele tipuri de operatiuni de transport pe care le efectueaza, potrivit UNTRR.Incepand cu 30 martie, autorizatiile CEMT vor fi necesare pentru operatorii britanici in vederea efectuarii transporturilor rutiere internationale de marfuri pe teritoriul statelor membre UE si SEE si, la randul lor, operatorii de transport din UE si SEE vor trebui sa utilizeze autorizatii CEMT in vederea efectuarii transporturilor rutiere internationale de marfuri pe teritoriul Regatului Unit."In prezent, aceste autorizatii sunt limitate la numar si nu sunt disponibile pentru operatiunile de transport catre si din Regatul Unit. Incepand cu 30 martie 2019, utilizarea autorizatiilor CEMT ar putea fi singura modalitate de a efectua anumite operatiuni de transport catre Regatul Unit. Autorizatia CEMT se utilizeaza pentru 3 curse, dupa care vehiculul trebuie sa ajunga in tara de origine, astfel ca sunt avantajate companiile britanice spre deosebire de cele romanesti care opereaza, de exemplu, relatia Marea Britanie- Franta sau Marea Britanie-Germania", se arata in comunicat.In plus, UNTRR avertizeaza ca, de la 30 martie 2019, certificatele de calificare profesionala continua pentru operatorii de transport rutier de marfuri eliberate de autoritatile competente din Regatul Unit ar putea inceta sa mai fie valabile in UE."Autoritatile britanice au precizat ca astfel de certificate eliberate de statele membre ale UE sau SEE vor fi acceptate in Regatul Unit. Certificatele de competenta profesionala pentru soferi eliberate de autoritatile competente din Regatul Unit vor inceta, de asemenea, sa fie valabile", se arata in comunicat.Astfel, soferii britanici care lucreaza pentru o companie cu sediul intr-una din statele UE 27 sau soferii cetateni ai UE 27 care au resedinta in Regatul Unit (tara de resedinta), dar care sunt angajati la o firma cu sediul intr-una din statele UE 27, vor trebui sa urmeze cursuri profesionale in statele membre UE 27, respectiv in tara in care firma, care a angajat acei soferi, isi are sediul. Regatul Unit a precizat ca va recunoaste aceste certificate emise de statele membre UE 27."Soferii britanici care nu sunt rezidenti pe termen lung in UE si care sunt angajati la o firma cu sediul intr-una din statele UE 27 vor trebui sa obtina un atestat de conducator auto de la autoritatea competenta din statul membru in care firma isi are sediul", se arata in comunicat.UNTRR a subliniat ca nu va fi introdusa viza pentru a intra pe teritoriul Regatului Unit si nici cetatenii britanici nu vor avea nevoie de viza pentru a intra in UE. Cu toate acestea, soferilor profesionisti li se va recomanda sa foloseasca mai degraba pasaportul decat cartea de identitate pentru cursele catre si din Marea Britanie."Exista voci care sustin ca ar fi mai sigura utilizarea pasapoartelor, totusi si astazi cetatenii din Romania pot merge cu cartea de identitate in Elvetia si Norvegia, cele doua tari fiind parte a spatiului Schengen, dar si in Serbia, Muntenegru, Albania, Bosnia-Hertegovina, care nu sunt in spatiul Schengen, insa exista un acord intre UE si tarile in cauza. Regatul Unit nu face parte din spatiul Schengen", se arata in comunicat.O alta problema este reprezentata de autovehiculele grele de transport marfa care intra in Marea Britanie sau care ies din Marea Britanie. Acestea sunt oprite la frontiera in vederea verificarii identitatii si, atunci cand intra in Marea Britanie se mai efectueaza si controale impotriva migratiei ilegale. Acestea din urma sunt aleatorii, dar deja provoaca timpi de asteptare mari la frontiere."Dupa retragerea Regatului Unit din UE, vor fi sporite controalele mentionate anterior. Se vor adauga, de asemenea, atat controalele vamale cat si verificarea autorizatiilor. Regatul Unit a precizat deja ca nu va introduce controale vamale sistematice la frontierele sale, dar ar putea redirectiona unele marfuri pentru a fi verificate in anumite puncte vamale (s-au mentionat Heathrow si Holyhead) ", se arata in comunicat.In plus, provocarile legate de criza migratiei ilegale vor continua, iar verificarea autovehiculelor in vederea depistarii persoanelor clandestine vor continua sa fie efectuate la frontierele din afara UE si ar putea fi intarite aleatoriu."Transportatorii romani sunt sfatuiti sa faca instructaje cu soferii pentru prevenirea incidentelor cu imigrantii atunci cand conduc in Regatul Unit pentru ca, in cazul in care sunt depistate persoane clandestine in autovehicul, amenzile sunt foarte mari. In acest sens, UNTRR pune la dispozitia celor interesati trei brosuri informative pentru soferii romani de camioane si autocare, cu privire la "Codul de practica", "Prevenirea furturilor de si din camioane" si "Prevenirea migratiei ilegale". Cele trei brosuri detaliaza sfaturi practice si ofera date de contact ale autoritatilor competente care pot fi sesizate in cazul unui incident", se arata in comunicat.In plus, anumite marfuri, cum ar fi fructele si legumele proaspete, carnea, pestele, florile, vor fi, de asemenea, supuse controalelor fitosanitare la frontiere si ar putea necesita pregatirea unei documentatii specifice."Alte tipuri de marfuri, cum ar fi animale vii sau deseurile, pot, de asemenea, sa faca obiectul unor cerinte suplimentare specifice. Operatorii de transport rutier de marfa si de logistica ar trebui sa verifice intotdeauna cu clientii lor aceste aspecte referitoare la verificarile care ar fi necesare si daca va fi disponibila documentatia necesara. Autovehiculele pot fi oprite in cazul in care documentele nu sunt complete. Regatul Unit a precizat ca nu va impune verificari sistematice pentru astfel de marfuri", se arata in comunicat.