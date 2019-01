Transportatorii din Romania se tem de un Brexit fara acord: Se prevede un viitor cu consecinte economice extrem de grave

Ziare.

com

Marti, deputatii britanici i-au aplicat, cu mai putin de trei luni inaintea Brexitului, o infrangere istorica premierului Theresa May, respingandu-i masiv acordul cu privire la iesirea din UE , declansand depunerea unei motiuni de cenzura de catre opozitia laburista Vineri, UNTRR s-a aratat profund ingrijorata de efectele unui Brexit fara un acord cu UE, efecte care se vor rasfrange asupra transportului rutier de marfuri si de persoane catre si dinspre Marea Britanie."Planurile de urgenta ale Comisiei Europene si ale guvernului britanic nu vor putea raspunde nevoilor operationale actuale ale companiilor de transport rutier comercial si ale clientilor acestora.Un Brexit fara un acord cu UE nu ar fi trebuit sa fie o optiune, dar, in momentul de fata, este aproape realitate. Cu doar doua luni pana la iesirea Marii Britanii din UE, lipsa claritatii reprezinta cea mai mare provocare", se arata in comunicat.Patronatul avertizeaza ca se prevede un viitor cu consecinte economice extrem de grave pentru societate si mediul de afaceri, deoarece lipsesc clarificarile privind vama si accesul pe piata pentru milioane de operatiuni de transport rutier care efectueaza, in mod regulat, curse din si spre Marea Britanie."Marea Britanie va fi o tara terta in relatia cu UE, ceea ce presupune faptul ca marfurile vor fi supuse supravegherii si controlului vamal, care va implica aplicarea de taxe vamale, interdictii sau restrictii pentru anumite bunuri, indeplinirea formalitatilor vamale, iar autorizatiile vamale emise de Marea Britanie nu vor mai fi valabile in UE", se arata in comunicat.Patronatul avertizeaza ca, in cazul unei iesiri din UE fara acord a Marii Britanii, comertul si furnizarea de marfuri vor suferi, iar costurile vor creste cu cel putin 10%."Intr-o zi obisnuita, pana la 10.000 de camioane trec numai prin portul Dover. In ciuda tuturor planurilor de urgenta, operatorii de transport rutier, clientii si guvernele lor nu sunt pregatiti pentru un scenariu fara acord pana la 30 martie 2019", se arata in comunicat.UNTRR atrage atentia ca, fara un acord, companiile de transport rutier isi vor reduce drepturile de exploatare a pietei in mod serios si acest lucru va avea un impact negativ asupra furnizarii marfurilor. In plus, un numar din ce in ce mai mare de companii din UE au in vedere suspendarea operatiunilor in zilele urmatoare termenului limita Brexit."UNTRR solicita implicarea activa a factorilor de decizie politica din Romania, prin Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, si Marea Britanie sa ofere claritate in ceea ce priveste modul de urmat dupa 30 martie 2019 si sa-si intensifice eforturile pentru a pune in aplicare solutiile potrivite pentru transportul rutier", se arata in comunicat.