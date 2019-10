Premierul scotian s-a saturat de Brexit si vrea un nou referendum pentru independenta. Boris Johnson: E total gresit!

Ziare.

com

Scotienii au respins independenta la un referendum organizat in 2014, dar SNP afirma ca votul britanicilor pentru iesirea din Uniunea Europeana modifica in mod fundamental aranjamentele constitutionale si ca asta inseamna ca trebuie pusa din nou intrebarea privind independenta Scotiei, relateaza CNBC.Sturgeon "s-a saturat de Brexit" si considera ca Regatul Unit este un sistem politic defect care a impus Scotiei politici impotriva vointei ei.Marea Britanie in ansamblul ei a votat in 2016 pentru iesirea din Uniunea Europeana, dar Scotia a votat pentru ramanere, iar Sturgeon a sustinut deseori separarea motivand ca tara este scoasa acum din UE impotriva vointei ei.Sondajele de opinie arata ca Brexit-ul a dus la cresterea usoara a optiunilor de vot pro-independenta, dar sugereaza ca acestea sunt doar in jurul a 50%.Vorbind la conferinta anuala a SNP din Aberdeen, Sturgeon a spus: "Este timpul ca Scotia sa isi aleaga propriul viitor. Este timpul sa ne cerem independenta"."Sarcina noastra este sa obtinem independenta. Cred ca referendumul trebuie sa aiba loc anul viitor. Si ne pregatim", a adaugat ea.Potrivit legii, pentru organizarea unui nou referendum, Scotia trebuie sa obtina permisiunea guvernului britanic de la Londra.Premierul Boris Johnson a spus ca ar fi "total gresit" sa fie organizat un nou referendum si, pentru organizarea votului, guvernul britanic ar trebui sa transfere puterea parlamentului scotian.Sturgeon va cere prerogativele respective, in conformitate cu sectiunea 30 a Legii Scotiei, pentru a se asigura ca votul va fi legal."Inainte de sfarsitul acestui an, voi cere transferul de putere care va pune in legalitate referendumul, fara niciun dubiu", a spus aceasta.SNP si-a exprimat deseori simpatia pentru cauza separatistilor catalani. Luni, Curtea Suprema din Spania a decis incarcerarea a noua lideri separatisti catalani , pentru rolul lor in tentativa esuata de obtinere a independentei.Sturgeon a spus ca, desi intelege importanta respectarii legii, "orice lege care trimite la inchisoare politicieni pentru organizarea unui vot este o lege care in mod sigur trebuie schimbata".Ea a adaugat ca "politicienii si activistii din Catalonia...sunt sustinatori pasnici ai dreptului la autodeterminare, asa cum suntem si noi!".