Premierul Scotiei vrea referendum pentru independenta anul viitor: Voi cere transferul de puteri

"Sarcina noastra este sa obtinem independenta. Dorinta mea este ca referendumul sa aiba loc anul viitor. Si ne pregatim pentru asta", a spus Sturgeon la o conferinta de la Aberdeen a SNP, principalul partid politic din Scotia."Pana la sfarsitul acestui an, voi cere transferul de puteri care sa puna legalitatea referendumului in afara oricarei indoieli", a adaugat ea.Sturgeon a mai spus, conform Xinhua, ca o Scotie independenta ar putea functiona ca o punte intre Uniunea Europeana si Marea Britanie."Vom face parte din piata unica a UE si vom fi de asemenea cel mai apropiat vecin al prietenilor nostri din restul Regatului Unit - o punte intre UE si Marea Britanic, facand din tara noastra un magnet pentru investitii globale", a declarat ea.La referendumul privind Brexit-ul din 2016, Scotia a votat pentru ramanerea in UE, la doi ani dupa ce votase pentru fi in continuare parte din Marea Britanie, in ceea ce a fost descris drept un scrutin istoric pentru independenta.Insa sustinatorii independentei spun ca vor un al doilea referendum pentru separare dat fiind modul in care guvernul britanic a gestionat negocierile asupra plecarii programate din UE.