Scotia anunta ca va organiza un nou referendum privind independenta in cazul unui Brexit fara acord

Aflata in vizita la Berlin, Nicola Sturgeon a declarat ca, in cazul in care Marea Britanie se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, Scotia ar putea organiza in 2020 un nou referendum privind independenta."Am putea organiza (referendum pentru independenta -n.red.) anul viitor", a afirmat Nicola Sturgeon, citata de Mediafax.Presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker a avut discutii in urma cu doua zile cu premierul Boris Johnson . Juncker a spus insa ca de la Londra nu a venit inca nicio solutie satisfacatoare in vederea unui acord de Brexit.De cealalta parte Johnson a anuntat ca nu va cere o noua amanare a Brexitului si ca Marea Britanie va iesi din uniunea Europeana ( UE ) la 31 octombrie, asa cum s-a angajat, relateaza Reuters. Boris Johnson insista asupra unei iesiri a Regatului Unit din UE , in pofida unei legi prin care Camera Comunelor il obliga sa ceara o amanare cu trei luni a Brexitului, in cazul in care se dovedeste incapabil sa ajunga la un acord al Brexitului cu europenii pana la 19 octombrie.Scotia a mai facut un referendum pentru independenta in urma cu 5 ani, insa a atunci raspunsul a fost majoritar nu. Diferenta nu a fost insa atat de mare: 55,3 la suta dintre cei care au mers la vot s-au declarat impotriva independentei, in timp ce restul de 44,7 la suta ar fi vrut separarea de Regat.