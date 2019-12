Scotia cere oficial Londrei un nou referendum de independenta. Boris Johnson promite ca se va opune

Ziare.

Acest rezultat demonstreaza ca "viitorul" pe care il doresc scotienii "este foarte diferit de cel al unei mari parti din Regatul Unit", a spus Sturgeon intr-un discurs in parlamentul scotian, potrivit agentiei EFE."Prin urmare, la sfarsitul acestei saptamani, in linie cu mandatele electorale repetate, consolidate inca o data joi, voi publica propunerea democratica detaliata pentru un transfer de putere de la Westminster catre acest parlament, care sa permita un referendum de independenta in mod legal", a precizat ea.Partidul National Scotian (SNP) a obtinut 47 din cele 59 de mandate alocate Scotiei in Camera Comunelor de la Londra, rezultat interpretat de Sturgeon drept o solicitare din partea scotienilor pentru un nou referendum de independenta, precum si o dorinta a lor de a nu parasi UE, in contextul in care Brexitul a devenit aproape o certitudine dupa victoria clara a conservatorilor premierul Johnson.Acesta din urma a reactionat afirmand necesitatea de a se "rezista apelurilor celor care doresc sa rupa Regatul Unit". Johnson a avut deja o discutie cu Sturgeon dupa aflarea rezultatelor alegerilor, in care i-a amintit acesteia ca se opune unui nou referendum de independenta a Scotiei, invocand faptul ca la referendumul din 2014 optiunea ramanerii Scotiei in cadrul Regatului Unit a invins cu 55% din voturi. Sturgeon remarca insa ca iminenta iesire din UE a schimbat contextul, astfel ca acum rezultatul ar putea fi diferit.