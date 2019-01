Agentia Europeana pentru Medicamente incepe mutarea la Amsterdam

Ziare.

com

Ministrul olandez al Sanatatii, Bruno Bruins, a deschis, miercuri, noul sediu provizoriu al EMA la Amsterdam. In timpul unei ceremonii festive, el a oferit, simbolic, directorului executiv al EMA, Guido Rasi, o pereche de saboti traditionali olandezi de lemn, informeaza DPA si France Presse."Primul pas important a fost finalizat (...) . Putem incepe sa lucram la viteza maxima pe 29 martie", data oficiala a Brexit-ului, a declarat Rasi la ceremonie.Mutarea este o consecinta a retragerii Marii Britanii din UE, programata pentru 29 martie.Aproximativ 850 de angajati ai EMA sunt asteptati sa se mute in Olanda impreuna cu familiile lor.Ei vor lucra initial intr-o cladire cu 11 etaje din vestul orasului, dar noul cartier general al EMA se construieste in prezent in centrul financiar si ar trebui sa fie gata in noiembrie. Costul noului sediu al EMA este evaluat la 300 milioane de dolari.EMA, cu sediul la Londra din 1995, este autoritatea de reglementare a UE pentru calitatea si siguranta medicamentelor.Dupa referendumul britanic din 2016 in favoarea Brexit, mai multe orase ale UE au cerut sa gazduiasca noul sediu, printre care Amsterdam si Milano, dar si Bucurestiul.Dupa un vot strans in noiembrie 2017, Amsterdam a invins Milano.