Apar teorii ale complotului: Parlamentari britanici planuiesc sa ia controlul asupra Brexitului de la guvernul May (CNN)

Vineri, pe culoarele parlamentului britanic puteau fi auzite discutii insistente despre o "insurgenta" care castiga teren. Luni, guvernul isi va prezenta "Planul B", care ar trebui sa intre apoi in dezbatere parlamentara, insa exista parlamentari care isi doresc sa blocheze acest proces.Conservatorul Nick Boles si laburistii Yvette Cooper si Hilary Benn sunt printre initiatorii noiii legi, insa vor trebui sa-l convinga pe Speaker-ul Camerei Comunelor sa introduca proiectul pe ordinea de zi.Initiativa - numita Retragerea din Europa 3.0 - ar urma sa amane iesirea Regatului Unit din UE la data de 29 Martie daca Parlamentul nu ajunge la un acord asupra caii de urmat. Guvernul va fi fortat sa ceara o extindere a perioadei de negociere intre 9 luni si doi ani, scrie CNN. Guvernul a insistat ca amenintarea unui Brexit dur a fost un element important in strategia de negociere cu Uniunea Europeana, insa Prim-ministrul Theresa May a respins constant ideea unei extinderi a Articolului 50, desi multi comentatori avertizeaza ca deja nu mai este timp ca un acord sa poata fi renegociat si aprobat de catre Parlament pana la sfarsitul lunii martie.Conform unor informatii scurse catre presa, Philip Hammond, ministrul de finante, a spus deja unui grup de oameni de afaceri, saptamana trecuta, ca va exista o initiativa a Parlamentului, "un fel de ultim resort in cazul in care guvernul nu reuseste sa gaseasca o solutie."Situatia in acest moment nu intrevede ce fel de modificari ar putea avea Planul B al guvernului pentru a convinge parlamentarii. Pe de alta parte, nici Parlamentul nu a indicat o alternativa viabila. La randul lor, oficialii europeni au avertizat liderii britanici ca se asteapta la o pozitie clara, cat mai curand, din partea acestora, in paralel, insa, guvernele europene intensifica pregatirile in vederea unei iesiri abrupte a Regatului Unit.Initiativa nu va fi imbratisata oficial de niciunul dintre liderii marilor partide, insa felul in care Camera a votat impotriva guvernului cu 230 voturi impotriva, dintre care 118 din propriul partid al Theresei May, arata ca surprizele sunt posibile.Parlamentarii "rebeli" risca foarte mult, deoarece abaterile de la disciplina de partid in Parlament sunt aproape intotdeauna aspru pedepsite. De pillda, parlamentarii conservatori care au sustinut tabara "Remain", a celor care au sustinut apartenenta la UE, sunt aproape sigur exclusi de pe listele partidului pentru urmatoarele alegeri, de vreme ce in circumscriptiile lor au aparut "comitete de initiativa" din randul membrilor partidului care le cer plecarea.Partidul Conservator a fost profund divizat in chestiunea apartenentei la Uniunea Europeana inca din 1973, de cand britanicii au ales sa intre in blocul comunitar, insa in ultimele luni contradictiile s-au acutizat.Exista parlamentari gata sa abandoneze partidul daca acesta nu se exprima clar impotriva unui Brexit dur, dupa cum altii, asa numitii Brexiteers, sunt foarte vehementi impotriva oricarei incercari de a submina guvernul:"Nu exista niciun precedent prin care Parlamentul sa-si fi asumat efectiv controlul asupra guvernului. Pana acum am luat puterea din mainile regilor autoritari, iar acum sunt unii care vor sa luam puterea din mainile poporului britanic, pur si simplu pentru ca nu sunt de acord cu ceea ce poporul a decis", a declarat un parlamentar conservator pentru CNN.