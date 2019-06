Boris Johnson, principalul candidat la succesiunea Theresei May, afirma ca va refuza sa achite "factura de divort" de UE

Ziare.

"Prietenii si partenerii nostri trebuie sa inteleaga ca banii vor fi pastrati pana cand vom avea mai multa claritate cu privire la drumul pe care sa mergem", a explicat Johnson, un infocat adept al Brexitului, intr-un interviu aparut in Sunday Times."Intr-un acord bun, banii sunt un solvent excelent si un foarte bun lubrifiant", a adaugat fostul sef al diplomatiei britanice. Theresa May a demisionat oficial vineri din functia de lider al Partidului Conservator si, implicit, din cea de prim-ministru, ca urmare a esecului ei de a convinge Camera Comunelor sa accepte acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Bruxelles-ul, ceea ce a condus la amanarea retragerii Regatului Unit din UE pana pe 31 octombrie. Ea va ramane in functie pana la alegerea succesorului sau, asteptata in a doua parte a lunii iulie.Pana vineri, 11 politicieni conservatori au anuntat ca intra in cursa pentru succesiunea Theresei May. Candidaturile urmeaza a fi inregistrate formal luni, iar fiecare candidat trebuie sa fie deputat conservator si are nevoie de sprijinul a cel putin alti opt deputati conservatori.