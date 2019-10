Brexit: Ce aduce noul plan al lui Johnson?

Ziare.

Agresivitatea si agitatia de saptamana trecuta au disparut, premierul britanic, Boris Johnson, si-a prezentat noul plan privind Brexitul pe un ton cat se poate de bland. Seful de guvern stie ca are nevoie de sprijinul opozitiei pentru acest "deal". "Suntem pe cale sa gasim o solutie", le-a promis Boris Johnson deputatilor din camera inferioara a parlamentului.Noul sau plan prevede ca Irlanda de Nord (care face parte din Marea Britanie) sa ramana si dupa Brexit intr-un fel de zona comuna cu UE pentru schimbul de marfuri. Termenul "piata unica" a fost evitat, in mod evident. Pe de alta parte, Irlanda de Nord trebuie sa iasa din uniunea vamala, la fel ca intregul Regat Unit, acesta fiind unul dintre obiectivele principale ale Brexitului, a subliniat Johnson.Din perspectiva premierului britanic, noul plan respecta Acordul din Vinerea Mare, care a adus pacea in regiune, iar schimbul de marfuri intre Republica Irlanda si Irlanda de Nord poate sa continue fara impedimente. Boris Johnson a declarat ca introducerea unor controale vamale la aceasta frontiera ar fi inutila, iar declaratiile vamale pot fi facute pe viitor direct in sediile companiilor respective sau in alt loc de pe teritoriul tarii respective.Seful de guvern de la Londra sustine ca propunerea sa reprezinta un "compromis", adaugand insa ca e dispus sa iasa din UE pe 31 octombrie. Marea Britanie da dovada de "o mare flexibilitate" prin acest plan, dar daca Uniunea Europeana nu se va arata, la randul ei, mai flexibila, Londra va dori in continuare sa o paraseasca peste patru saptamani, chiar si fara un acord. In scrisoarea adresata UE, Johnson a adoptat un ton mai politicos si diplomatic decat in trecut, probabil si-a dat seama ca agresivitatea nu e strategia cea mai buna si ca Bruxellesul nu se lasa intimidat.Liderul opozitiei britanice Jeremy Corbyna gasit un slogan spectaculos pentru a respinge planul guvernului: l-a calificat drept "Trump-Deal Brexit", adaugand ca premierul Johnson nu e nici serios, nici credibil. Irlanda de Nord nu poate fi scoasa cu forta din uniunea vamala. Daca se ajunge la controale vamale la frontiera irlandeza, pacea ar fi pusa in pericol, a avertizat liderul Partidului Laburist. El a reiterat pozitia ambivalenta a laburistilor in problema spinoasa a Brexitului: Corbyn vrea sa negocieze un "deal bun", dupa care ar organiza un al doilea referendum pentru a-i intreba pe britanici ce parere au despre iesirea din UE.Jeremy Corbyn si ceilalti lideri ai partidelor din opozitie i-au adresat intrebarea decisiva lui Johnson: va respecta premierul legea adoptata la inceputul lunii septembrie, care l-ar obliga sa solicite o amanare a Brexitului daca nu se ajunge la un acord cu UE pana pe 18 octombrie? Seful de guvern nu a raspuns concret, ci a vorbit mereu despre iesirea din UE in orice conditii.Partidul scotian SNP a pus degetul pe rana cu intrebarea: de ce exista doar posibilitatea ca Irlanda de Nord sa ramana in piata unica, dar nu si Scotia, care vrea neaparat acelasi lucru? Ambele regiuni au votat la referendum pentru ramanerea Regatului Unit in UE, iar la Edinburgh se vorbeste deschis despre varianta unui al doilea referendum privind independenta Scotiei.Reprezentantii opozitiei sunt de parere ca planul lui Johnson e insuficient si nu poate functiona. Si Simon Coveney, ministrul de Externe al Irlandei, s-a aratat sceptic: "Garanteaza deal-ul ca nu vor exista controale vamale? Nu! Garanteaza ca va functiona economia intregii insule irlandeze? Nu!".Pe de alta parte, Johnson a refuzat sa declare ca planul actual e cel definitiv al guvernului sau. Asadar, ar mai putea exista loc pentru viitoare negocieri si schimbari. Premierul irlandez Leo Varadkar a declarat ca propunerile lui Johnson sunt binevenite, dar ca ele nu merg suficient de departe - o reactie asemanatoare cu cea a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Reactiile negative vin mai ales din partea comisiei pentru Brexit din cadrul Parlamentului European. Philippe Lambertz din fractiunea ecologistilor europeni a declarat ca Johnson nu poate sa fi vorbit serios cand si-a prezentat noul plan, care nu va face altceva decat sa aduca un Brexit dur. Iar liderul liberal Guy Verhofstadt a adaugat ca va fi practic imposibil pentru UE sa dea unda verde planului in forma sa actuala.Evenimentele din aceasta saptamana arata ca Boris Johnson pare dispus sa faca anumite concesii in privinta Brexitului. Ramane de vazut daca acestea sunt de ajuns pentru un acord cu UE in timpul foarte scurt care a mai ramas. Cu toate acestea, lucrurile se misca pentru prima data dupa luni intregi de stagnare.