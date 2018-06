Brexit i-a costat deja pe britanici mai mult decat sperau sa economiseasca dupa ce parasesc UE

Ziare.

Ca fiecare stat membru al Uniunii Europene, UK avea o contributie anuala la bugetul UE, britanicii sustinand, inainte de Brexit, ca vor economisi mai multi bani dupa ce ies din blocul comunitar. Insa, la doi ani dupa istoricul vot, temerile expertilor se adeveresc: Brexit-ul a costat mult mai mult decat spera Marea Britanie sa economiseasca dupa parasirea Uniunii Europene.Incertitudinea cauzata de Brexit a dus deja la o scadere de 2,1% in productia economica, chiar si inainte de iesirea Marii Britanii din UE, programata in luna martie a anului viitor, arata Bloomberg Potrivit Centrului de reforma europeana, Brexit a costat deja 23 miliarde de lire sterline (30 miliarde de dolari).Dauna economica inseamna ca Trezoreria are acum mai putini bani de cheltuit pe servicii publice si infirma ideea ca UK se va bucura de mai multi bani dupa ce nu mai contribuie la bugetul UE."La doi ani dupa referendum (in urma caruia s-a votat iesirea UK din UE - n.red.), stim cu siguranta ca Brexit-ul a afectat grav economia", a spus directorul CER, John Springford, care a condus echipa ce a efectuat studiul."Brexit-ul costa Trezoria 440 milioane de lire pe saptamana, mult mai mult decat a contribuit vreodata Marea Britanie la bugetul UE", a subliniat acesta.In campania pro Brexit desfasurata in 2016, condusa de ministrul de Externe britanic Boris Johnson, a fost folosit si un autobuz rosu pe care scria ca UK contribuie cu 350 milioane de lire pe saptamana la bugetul UE, bani ce ar putea fi investiti mai degraba in Serviciul National de Sanatate.In realitate, insa, Marea Britanie achita jumatate din acea suma.A.D.