Brexit: Negocierile dintre conservatori si laburisti s-ar putea incheia fara un acord

Premierul conservator Theresa May si liderul laburist Jeremy Corbyn urmeaza sa inceapa o "noua faza" a negocierilor, in vederea organizarii unei serii de voturi in Parlament, cu scopul de a incerca sa ajunga la un consens, dezvaluie BBC fara sa citeze surse.In cazul in care partidele Conservator (Tories) si Laburist (Labour) nu ajung la un acord, Regatul Unit va fi nevoit sa se resemneze cu ideea de a organiza un nou referendum, a apreciat vineri laburistul Hilary Benn, presedintele Comisiei Brexitului in Parlamentul britanic."Daca negocierile nu conduc nicaieri, atunci, din punctul meu de vedere, exista doar o concluzie", a declarat el la postul de radio BBC."Sunt doar doua modalitati de iesire din criza Brexitului - fie Parlamentul adopta un acord, fie ne intoarcem in fata poporului britanic pentru a-i cere sa transeze", a subliniat el.Camera Comunelor a respins de trei ori "acordul retragerii" Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), negociat de Theresa May cu Bruxelles, ceea ce a condus la amanarea datei Brexitului, prevazut in prezent pana la 31 octombrie.Guvernul a anutat ca urmeaza sa supuna inca o data textul votului ratificarii deputatilor, in saptamana care incepe pe 3 iunie. Insa conservatorii eurosceptici au anuntat deja ca vor vota impotriva documentului.Cu scopul de a incerca sa-i convinga, Theresa May a anuntat joi ca un calendar urmeaza sa fie stabilit , dupa vot, in vederea alegerii unui nou lider conservator - dupa plecarea sa de la putere.