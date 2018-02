Brexit-ul afecteaza deja industria auto din UK: asamblarea unei masini, mai scumpa cu 3.000 de dolari

Ziare.

"Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele aduse de Brexit. De ce ar continua Nissan sa investeasca in nord-estul Marii Britanii daca are o fabrica in Spania unde poate construi acelasi automobil fara o taxa vamala de 10%?", a spus John Cooper, lider sindical care a lucrat in industria auto in Ellesmere Port, unde Vauxhall construieste modelul Astra de 50 de ani.Taxele vamale si alte obstacole din calea comertului ar putea fi dezastruoase pentru industria auto, in conditiile in care componentele traverseaza granitele de mai multe ori in timpul procesului de fabricatie.Un exemplu este automobilul BMW Mini, fabricat la Oxford. Inainte de a ajunge pe linia de productie, fiecare arbore cotit este fabricat in Franta, livrat la fabrica de motoare a BMW din Hams Hall, langa Birmingham, iar apoi la Steyr, Austria, pentru asamblare.Aceasta este miza, in timp ce Guvernul britanic incearca sa stabileasca ce fel de relatie comerciala doreste cu Europa dupa separare. O uniune vamala, pe care Guvernul a exclus-o , ar elimina o parte din frictiunile din viitoarele relatii comerciale. Dar reglementarile sunt un alt obstacol, iar cotele ar putea fi un altul, in functie de termenii acordului final.Costul asamblarii unui automobil in Marea Britanie ar putea, potrivit unui scenariu in care ar fi impuse taxe vamale de 10%, potrivit estimarilor firmei PA Consulting din Londra.Cel mai probabil este ca, pentru ca cei doi producatori japonezi exporta cea mai mare parte a automobilelor fabricate in Marea Britanie.Companiile straine nu vor ramane "daca operatiunile din Marea Britanie nu vor fi profitabile", a declarat la inceputul acestei luni ambasadorul Japoniei in Marea Britanie, Koji Tsuruoka.Asta nu inseamna ca muncitorii britanici care au votat pentru Brexit s-au razgandit. Chiar langa fabrica Haguar din Halewood, un barbat a declarat ca a votat pentru Brexit pentru ca muncitorii care au migrat din alte state europene au dus la scaderea salariilor.