Brexit: Un acord intre Londra si UE este posibil in aceasta saptamana

Negociatorii britanici si europeni depun eforturi pentru a incerca sa incheie acest acord pana la summit-ul liderilor UE de joi si vineri la Bruxelles, relateaza AFP.Premierul britanic Boris Johnson vrea sa-si respecte angajamentul de a scoate Marea Britanie din Uniune la 31 octombrie, iar aceasta vointa a permis ca lucrurile sa avanseze."Britanicii vor un acord si au miscat in punctele de blocaj. Insa trebuie sa ramanem prudenti si sa vedem daca acest lucru va fi suficient sa fie tradus intr-un text juridic. Acest lucru nu s-a facut inca", a confirmat marti reprezentantul unui stat membru pentru AFP.Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier s-a declarat oprimist, la Luxemburg, unde i-a informat pe ministrii europeni despre starea avansarii discutiilor cu britanicii."Discutiile au fost intense in weekend si ieri (luni - n.red.), iar chiar daca va fi tot mai dificil, un acord este inca posibil saptamana aceasta", a anuntat el."Discutii detaliate sunt in curs si un acord este inca foarte posibil", a confirmat interlocutorul sau britanic, ministrul Brexit-ului Steve Barclay. Cei doi conduc negocierile."Este evident ca orice acord trebuie sa functioneze pentru toata lumea, adica pentru intregul Regat Unit si pentru Uniunea Europeana. Permiteti-mi de asemenea sa adaug ca este timpul sa transformam intentiile bune intr-un text juridic", a adaugat el.La peste trei ani de la referendumul britanic din 2016, nu s-a ajuns la un acord in vederea unui divort dur.Boris Johnson - care se opune acordului incheiat de Theresa May, ce mentinea regatul in Uniunea Vamala europeana pana la incheierea unei noi relatii intre cele doua parti - a respins acest acord imediat ce a ajuns la putere si a prezentat un nou plan.Discutiile in curs se concentreaza asupra a doua puncte de dezacord - felul in care sa se evite reimpunerea unei frontiere intre Irlanda, un stat membru UE, si Irlanda de Nord, care face parte din regat, si sa se realizeze totodata controale vamale si dreptul de veto acordat autoritatilor nord-irlandeze cu privire la acordul divortului.Anuntarea unor progrese este totodata o usurare si o sursa de ingrijorare a partenerilor europeni ai regatului."Sper sa se ajunga la un acord, dar pentru Olanda, este extrem de important sa nu existe concurenta neloiala din afara UE prin folosirea frontierei irlandezo-irlandeze. Regatul Unit a luat anumite masuri, dar nu este suficient sa garanteze integritatea pietei comune", a avertizat seful diplomatiei olandeze el Stef Blok. El si-a exprimat speranta ca masuri suplimentare sa fie luate "in orele urmatoare"."Noi cautam un acord, dar nu cautam un acord cu orice pret", a declarat la randul sau secretara de stat franceza insarcinata cu Afacerile Europene Amelie de Montchalin."Trebuie sa ne asiguram (...) ca nu va exista concurenta neloiala maine, pentru ca o tara nu implementeaza controale de reglementare necesare", a precizat de Montchalin."Integritatea pietei interne este un punct asupra caruia nu putem negocia", a subliniat ea.Sefii de stat si de guverne din cele 27 de state membre decid joi, in cadrul summit-ului lor, cu privire la felul in care vor continua negocierile cu Londra.Potrivit premierului finlandez Antti Rinne, a carui tara detine presedintia semestriala a UE, negocierile ar putea continua dupa acest summit european."Dupa parerea mea este practic imposibil sa se ajunga la un acord inaintea reuniunii. Avem nevoie de mai mult timp si de negocieri dupa reuniune", a pledat el, citat de agentia finlandeza de presa STT.Astfel, circula ipoteza unui summit suplimentar, pana la 31 octombrie, ziua prevazuta in vederea plecarii Regatului Unit din UE.